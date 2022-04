Diagnostic des animaux de compagnie Marché 2022 | Croissance en hausse, analyse des activités et étude des prévisions pour 2029

Un nouveau rapport commercial publié par DBMR avec le titre » Taille, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions du marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie jusqu’en 2029 » est conçu pour couvrir le niveau micro de l’analyse par les fabricants et les segments d’activité clés. L’analyse de l’enquête sur le marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie offre des visions énergiques pour conclure et étudier la taille du marché, les espoirs du marché et l’environnement concurrentiel. Ce rapport fournit également une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, stratégie marketing, produits futurs, nouveaux marchés géographiques, événements futurs, stratégies de vente, actions ou comportements des clients. La recherche est dérivée de sources statistiques primaires et secondaires et comprend des détails qualitatifs et quantitatifs. Ce rapport fournit le taux de croissance du marché , la taille et les prévisions au niveau mondial pour les zones géographiques telles que l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie devrait croître à un TCAC de 6,34% au cours de la période de prévision de 2022 à 2028 et devrait atteindre 2 913,01 millions USD d’ici 2028 d’ici 2028. La demande croissante de produits de santé pour animaux ainsi que l’accent croissant mis sur la santé animale et la vaccination accéléreront le taux de croissance du marché.

Cette étude de recherche peut être utilisée pour revérifier les données recueillies par le biais d’analyses internes. Il guide les changements et aide à rechercher des moyens de justifier ce que disent des tiers afin que les entreprises ne soient pas myopes et prises dans leurs propres données. vision holistique du marché permettant le benchmarking de toutes les entreprises de l’industrie, pas seulement celles qui sont ciblées. Ce rapport de tiers est plus impartial et fournit donc une meilleure image de ce qui se passe réellement sur le marché.

L’évaluation fournit une vue et des informations à 360 °, décrivant les principaux résultats de l’industrie, le scénario actuel témoigne d’un ralentissement et l’étude vise à des stratégies uniques suivies par des acteurs clés. Ces informations aident également les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour une meilleure rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre plus précisément les entreprises pour prendre des décisions plus éclairées.

Scénario de marché du diagnostic des animaux de compagnie

Les animaux de compagnie sont des animaux de compagnie gardés pour la sécurité d’une personne, d’une entreprise, d’une propriété ou d’un domicile. Ces animaux aident à dissuader le vol et à créer un environnement sain. Dans la vie de nombreuses personnes, les animaux d’assistance jouent un rôle important, offrant un sentiment d’appartenance et d’obligation. Les produits de santé animale les plus utilisés sont les produits de santé animale, notamment les aliments pour animaux.

Croissance croissante de la population d’animaux de compagnie, accent accru sur les soins de santé et la vaccination des animaux ainsi que la demande de produits de santé pour animaux, augmentation des niveaux de revenu disponible des personnes, augmentation de la demande de soins de santé pour animaux de compagnie, demande croissante d’assurance pour animaux de compagnie, augmentation du nombre des vétérinaires praticiens sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux susceptibles d’augmenter la croissance du marché du diagnostic pour animaux de compagnie au cours de la période prévue de 2021-2028. D’autre part,

Les principaux acteurs clés du marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie sont

IDXX

Zoétis

Société Heska

Thermo Fisher Scientific Inc.

Virbac

NEOGEN CORPORATION

BIOMÉRIEUX SA

INDICAL BIOSCIENCE GmbH

FUJIFILM Holdings America Corporation

IDvet

Laboratoires Randox Ltée

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd

Entre autres.

Segmentation

Par technologie (immunodiagnostic, biochimie clinique, hématologie, analyse d’urine, diagnostic moléculaire, autres)

Par application (pathologie clinique, bactériologie, virologie, parasitologie, autres applications), type d’animal (chiens, chats, chevaux, autres animaux de compagnie)

Par utilisateur final (laboratoires, hôpitaux et cliniques vétérinaires, tests au point de service/en interne, instituts de recherche et universités)

Analyse régionale :

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Principales conclusions et toutes les données disponibles dans le rapport sur le marché Diagnostic des animaux de compagnie:

Analyse du marché : Cette section du rapport contient des détails sur les divers développements de fabrication, les segments de marché, les portefeuilles de produits et la portée de l’expansion des produits, la durée des prévisions ainsi que la diversification des applications.

Paysage concurrentiel: portefeuilles élaborés de divers fournisseurs et fabricants locaux, régionaux et mondiaux, y compris l’analyse SWOT, la capacité et le catalogue de produits et la capacité et d’autres détails vitaux qui restent des constituants importants du marché

Résumé : Cette section particulière du rapport met l’accent sur divers facteurs tels que le taux de croissance, les moteurs et les contraintes optimaux, les concurrents ainsi que les tendances qui définissent le contour de la concurrence.

Étendue du marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie et taille du marché

Le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, du type d’animal et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur la technologie, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, hématologie, analyse d’urine, diagnostic moléculaire et autres. La biochimie clinique a été segmentée en analyse de chimie clinique, surveillance du glucose et analyse des gaz sanguins et des électrolytes. L’analyse de chimie clinique a été subdivisée en clips et cartouches de réactifs de chimie clinique et en analyseurs de chimie clinique. La surveillance du glucose a été subdivisée en bandelettes de glycémie, glucomètres et bandelettes de glycémie. L’analyse des gaz sanguins et des électrolytes a été subdivisée en pinces et cartouches de réactifs pour les gaz sanguins et les électrolytes, et en analyseurs de gaz sanguins et d’électrolytes. Les immunodiagnostics ont été segmentés en tests de flux latéral, tests ELISA, tests d’immunodiagnostic spécifiques aux allergènes, analyseurs d’immunoessais et autres produits d’immunodiagnostic. Les tests de flux latéral ont été subdivisés en tests rapides et en lecteurs de bandelettes. D’autres produits d’immunodiagnostic ont été subdivisés en tests d’agglutination, tests d’agglutination fluorés, immunohistochimie, tests Western blot, immunodosages non infectieux, fixation du complément, immunodiffusion sur gel d’agar et neutralisation sérique/virale. L’hématologie a été subdivisée en cartouches et en analyseurs. L’analyse d’urine a été subdivisée en clips et cartouches/panneaux, analyseurs d’urine et bandelettes de test d’urine. Les diagnostics moléculaires ont été davantage segmentés en tests de réaction en chaîne par polymérase, microréseaux et autres produits de diagnostic moléculaire.

Sur la base des applications, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en pathologie clinique, bactériologie, virologie, parasitologie et autres applications. D’autres applications ont été subdivisées en tests de grossesse, tests génétiques et tests toxicologiques.

Facteurs de marché importants

** Développements stratégiques clés : cette étude comprend les développements stratégiques clés du marché, y compris la R et D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les contrats, la coopération, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents du marché sur les marchés mondiaux concurrentiels. .

** Outil d’analyse : le rapport sur le marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie contient des données d’analyse et d’évaluation précises pour les principaux acteurs de l’industrie et la couverture du marché à l’aide d’un certain nombre d’outils d’analyse. Nous avons analysé la croissance des principales entreprises opérant sur le marché à l’aide d’outils d’analyse tels que l’analyse des cinq puissances de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

**Caractéristiques clés du marché : un rapport évaluant les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, l’utilisation de la production, la production totale, la consommation, l’importation/l’exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et les marges brutes. L’étude fournit également une étude complète de la dynamique clé du marché et des tendances actuelles, ainsi que des secteurs et sous-secteurs de marché pertinents.

**Demande et offre et efficacité : le rapport de diagnostic des animaux de compagnie fournit en outre la distribution, la production, la consommation et l’EXIM** (exportation et importation). ** Le cas échéant

**Concurrence : les principaux acteurs ont été étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, du prix du produit/service, des ventes et du coût/bénéfice

Méthodologie de recherche : marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.