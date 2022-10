Diagnostic de la volaille Taille du marché, tendances des parts, demande, application, type et croissance

Ce rapport d’étude de marché traite des nouveaux défis commerciaux et de la recherche d’investissement sur ce marché, y compris les attributs du marché, la structure de l’industrie et le paysage concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir ainsi que les stratégies commerciales et l’efficacité du marché. Toutes les informations sur le marché contenues dans le rapport sont structurées aux niveaux mondial, régional et national. Il s’agit du rapport d’étude de marché détaillé qui étudie les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices et le paysage concurrentiel de votre entreprise. Le document de marché fiable offre une enquête approfondie sur les facteurs déterminants du marché, les opportunités, les contraintes et les défis pour obtenir des informations cruciales sur le marché.

Le marché des diagnostics de volaille devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,13% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des diagnostics de volaille fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période. tout en fournissant ses impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé à l’échelle mondiale intensifie la croissance du marché du diagnostic avicole.

Principaux acteurs clés :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du diagnostic de la volaille sont Zoetis., QIAGEN, BioChek, BIONEER CORPORATION., Thermo Fisher Scientific Inc., Genetics Society of America, MEGACOR GmbH, IDEXX Europe BV, Fintech., Affintech Co. ., Ltd., BIONOTE Co., LTD., GD Animal Health et Boehringer Ingelheim International GmbH, entre autres.

Le diagnostic de la volaille fait référence au type de technique utilisée pour identifier diverses maladies présentes chez les oiseaux. La technique implique des oiseaux aquatiques, des dindes, des poulets, des canards et d’autres oiseaux. De nombreuses maladies sont observées chez les oiseaux, telles que la grippe aviaire, la mycoplasmose aviaire, la salmonellose aviaire et la bronchite infectieuse, entre autres.

L’augmentation des épidémies de maladies de la volaille à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du diagnostic de la volaille. L’émergence de portails d’information sur la santé animale spécifiquement dans les économies développées et la multiplication des initiatives du gouvernement et des associations de protection animale accélèrent la croissance du marché. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire et la consommation accrue de produits d’origine animale influencent davantage le marché. En outre, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et le revenu disponible élevé affectent positivement le marché du diagnostic avicole. En outre,

D’autre part, les coûts de production élevés de la volaille devraient entraver la croissance du marché. Le manque de sensibilisation à la santé animale devrait remettre en question le marché du diagnostic avicole au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de Diagnostic de la volaille fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans régulations du marché. , Analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations sur le marché du diagnostic de la volaille, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

Étendue du marché mondial des diagnostics de volaille et taille du marché

Le marché du diagnostic avicole est segmenté en fonction du type de test, du type de service et du type de maladie. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de test, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en ELISA (dosage absorbant lié à une enzyme), PCR (tests de réaction en chaîne par polymérase) et autres.

En fonction du type de maladie, le marché du diagnostic aviaire est segmenté en salmonellose aviaire, grippe aviaire, maladie de Newcastle, mycoplasmose aviaire, bronchite infectieuse, bursite infectieuse, pasteurellose aviaire, encéphalomyélite aviaire, réovirus aviaire et anémie aviaire.

En fonction du type de service, le marché du diagnostic avicole est segmenté en bactériologie, parasitologie et virologie.

Analyse au niveau national du marché Diagnostic de la volaille

Le marché du diagnostic avicole est analysé et des informations et tendances sont fournies sur la taille du marché par pays, type de test, type de service et type de maladie, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic de la volaille sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du diagnostic avicole en raison de l’infrastructure avancée liée à la santé animale dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la disponibilité de produits avancés dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte dans l’analyse prévisionnelle des données nationales.

