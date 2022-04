Le rapport sur le marché mondial des piles à combustible à oxyde solide fournit des informations vitales qui préparent les acteurs du marché à opposer une concurrence féroce à leurs concurrents les plus coriaces en fonction de la croissance, des ventes et des revenus, entre autres facteurs essentiels. L’étude a été menée sur la base des contributions des leaders de l’industrie. Ainsi, un effort conscient pour plonger profondément et dénicher des informations difficiles à trouver concernant le paysage du marché en pleine croissance et les perspectives de croissance au cours des prochaines années est clairement visible dans l’étude. Le rapport d’information sur le marché comprend en outre des discussions sur les principaux fournisseurs opérant dans le domaine des piles à combustible à oxyde solide

. L’augmentation des collaborations public-privé et l’augmentation des initiatives gouvernementales concernant l’adoption des piles à combustible à oxyde solide stimulent la demande du marché.

devrait atteindre 16,58 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement et à l’augmentation des initiatives gouvernementales concernant l’adoption de piles à combustible à oxyde solide pour réduire les niveaux d’émission dans l’environnement. L’augmentation de la recherche et du développement pour l’avancement technologique des produits augmente la demande de l’industrie.

Obtenez un échantillon gratuit de la brochure PDF @https://www.emergenresearch.com/request-sample/100

Quelques points saillants du rapport

Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) a dominé le marché avec une part de 53,5 % en 2019 en raison de ses rendements plus élevés, son taux d’émission plus faible et peut fonctionner à une température plus basse.

Le segment des transports devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 26,0 % au cours de la période de prévision, car le gouvernement des pays en développement remplace les bus à essence par des bus à piles à combustible à oxyde solide afin de réduire les émissions de CO2.

L’Asie-Pacifique a le taux d’adoption le plus élevé du marché en raison des politiques et initiatives favorables du gouvernement dans des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud.

Les principaux participants sont Ballard Power Systems, Hydrogenics Corporation, FuelCell Energy, Inc., Bloom Energy, Plug Power, Inc., SFC Energy AG, Ceres Power Holdings PLC, Doosan Fuel Cell America, Intelligent Energy et Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, entre autres.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quelle taille de marché le marché mondial des piles à combustible à oxyde solide devrait-il atteindre au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des Piles à combustible à oxyde solide?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial tout au long de la période de prévision ?

Quels facteurs clés devraient stimuler le marché mondial des piles à combustible à oxyde solide au cours de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide entre 2021 et 2028 ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Pour en savoir plus sur le rapport @https://www.emergenresearch.com/industry-report/fuel-cells-market

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et par étendue du marché du marché mondial des piles à combustible à oxyde solide

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Le rapport couvre également la portée des applications individuelles et des types dans chaque région. Le rapport couvre également des détails sur les modèles de production et de consommation, les développements technologiques, la croissance des revenus, la taille du marché, la part de marché, les principales tendances et demandes influençant la croissance du marché dans la région et la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des piles à combustible à oxyde solide en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027)

pile à combustible à acide phosphorique (PAFC)

pile à combustible à carbonate fondu ( MCFC

Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)

Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Other

Application

Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Portable

Stationary

Transportation

End-User Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

pour la défense

Véhicules à pile à combustible

services publics

: (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon ) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

L’étude explore en détail la tendance récente qui prend rapidement de l’ampleur dans l’industrie des piles à combustible à oxyde solide en raison de facteurs comprenant, mais sans s’y limiter, la préférence croissante des clients et une augmentation soudaine de leur capacité de dépense. à la marge brute, au bénéfice, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à la valeur du produit et à leur impact considérable sur le développement du marché des piles à combustible à oxyde solide au cours de la période de prévision, 2020-2027 est soigneusement examiné au cours de la recherche.

Cliquez ici pour obtenir la personnalisation:https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/100

Table des matières :

1 Portée du rapport

1.1 Introduction au marché

1.2 Objectifs de la recherche

1.3 Années envisagées

1.4 Méthodologie

1.5 Indicateurs économiques

1.6 Devise Considéré

2 Résumé exécutif

3 Piles à combustible à oxyde solide mondiales par joueurs

4 Piles à combustible à oxyde solide par régions

4.1 Piles à combustible à oxyde solide Taille du marché par régions

4.2 Amériques Piles à combustible à oxyde solide Croissance de la taille du marché

4.3 APAC Piles à combustible à oxyde solide Croissance de la taille du marché

4.4 Europe Oxyde solide Piles à combustible Croissance de la taille du marché

4.5 Moyen-Orient et Afrique Piles à combustible à oxyde solide Croissance de la taille du marché

5 Amériques

6 APAC

7 Europe

8 Moyen-Orient et Afrique

9 Moteurs, défis et tendances

du marché 9.1 Moteurs et impact du marché

9.1.1 Demande croissante des régions clés

9.1. 2 Demande croissante des applications clés et des industries potentielles

9.2 Défis et impact

du marché 9.3 Tendances du marché

10 Prévisions du marché mondial des piles à combustible à oxyde solide

11 Acteur clé s Analyse

12 Résultats de la recherche et conclusion

Consultez les transcriptions fournies par Emergen Research

Jetez un œil à NOS rapports:

Marché des fluides et lubrifiants pour véhicules électriques https://www.emergenresearch.com/industry-report/electric-vehicle-fluids-and-lubricants -market

Marché des technologies vertes et de la durabilité https://www.emergenresearch.com/industry-report/green-technology-and-sustainability-market

de l’énergie en tant que service https://www.emergenresearch.com/industry-report/energy -as-a-service-market

Marché de la gestion intelligente de l’eau https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-water-management-market

véhicules sous-marins sans pilote (UUV) https://www.emergenresearch.com/ rapport de l’industrie / marché des véhicules sous-marins sans pilote

À propos de nous:

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès de la technologie. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance