Développements récents du secteur et stratégies de croissance adoptées par les acteurs clés avec des informations sur les revenus et des prévisions d’ici 2030, selon le rapport d’Emergen Research

La taille du marché mondial des esters vinyliques était de 1 023,0 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 5,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La sensibilisation accrue aux avantages de l’utilisation des esters vinyliques par rapport aux résines de polyester dans les industries d’utilisation finale est un facteur majeur de croissance des revenus du marché. Les résines d’ester vinylique et de polyester diffèrent considérablement en fonction des compositions chimiques et ces différences se reflètent dans leurs propriétés physiques. Par conséquent, les professionnels de l’industrie investissent considérablement dans la collecte d’idées sur les performances requises de la construction. La sélection entre ces résines joue un rôle clé dans la détermination de la résistance, de la durabilité et de la durée de vie du produit et affecte également le coût global associé à la fabrication des produits finaux.

Le rapport Global Vinyl Ester Market évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Marché des esters vinyliques Des investissements importants dans la production de revêtements industriels haute performance qui réduisent les temps d’arrêt des équipements et prolongent leur durée de vie sont un facteur clé de la croissance des revenus du marché des esters vinyliques

De plus, les esters vinyliques sont moins sensibles aux conditions ambiantes, telles que la température et l’humidité, que les polyesters. Les esters vinyliques sont également utilisés dans des applications telles que dans l’industrie automobile, ils sont utilisés dans la fabrication de pièces et de surfaces de véhicules. Cela peut être principalement attribué à leurs propriétés de résistance à l’eau. D’autre part, dans l’industrie de la construction, il est utilisé dans les façades des bâtiments, le renforcement des ponts et autres.

Global Vinyl Ester Market Research Report and Forecast to 2030 est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial Vinyl Ester en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les les tendances émergentes et les derniers développements technologiques. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché Vinyl Ester à l’échelle mondiale et régionale, ainsi qu’une estimation prévisionnelle approfondie jusqu’en 2030.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des esters vinyliques sont :

DIC Corporation, Interplastic Corporation, Reichhold LLC, Swancor, Showa Denko KK, Polynt SpA, AOC, Scott Bader Company Ltd., Allnex GMBH, Hexion, Nivitex Fiberglass and Resins et Mechemco.

Le segment du bisphénol A a représenté une part importante des revenus en 2021. Les applications généralisées dans les revêtements industriels, les matériaux isolants électriques et autres sont un facteur majeur de croissance des revenus de ce segment. De plus, ce type de résine est utilisé dans des applications telles que la santé publique et la sécurité alimentaire. La préférence croissante est principalement attribuée à leurs excellentes propriétés matérielles telles que la durabilité et la durabilité.

Le segment des conduites et réservoirs a représenté une part importante des revenus en 2021. La demande croissante de produits de consommation a conduit les fabricants à investir de manière significative dans l’expansion de leurs capacités industrielles, ce qui est un facteur majeur de croissance des revenus de ce segment. En outre, ils achètent des matières premières, des équipements et autres, ce qui nécessite la construction de nouvelles unités de fabrication et l’expansion des usines existantes, entraînant ainsi la croissance des revenus du segment. L’ester vinylique est de plus en plus utilisé dans la fabrication de tuyaux et de réservoirs dans les installations industrielles en raison de ses excellentes propriétés matérielles. De plus, l’ester vinylique offre une excellente résistance aux alcalis, aux acides et à une large gamme de produits chimiques.

Le marché Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2021. Des investissements importants dans le renforcement des bâtiments ainsi que la construction de voies ferrées, de ponts et autres sont un facteur majeur de croissance des revenus du marché dans cette région. L’ester vinylique est un matériau largement préféré utilisé dans l’industrie de la construction. La demande croissante peut être principalement attribuée à ses propriétés d’étanchéité et de résistance aux chocs. De plus, ce type de résine est préféré en raison de ses capacités de réticulation supérieures par rapport aux polyesters.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des esters vinyliques en fonction du type, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2019-2030 )

Bisphénol A

Novolac Élastomère

bromé résistant au feu

modifiés

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2019-2030)

Tuyaux et réservoirs

marine

Énergie éolienne

FGD et précipitateurs

Bâtiment et construction

Aérospatiale et défense

Autres

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞:

La répartition géographique de l’analyse comprend les principaux acteurs du marché de l’ester vinylique présents dans les régions clés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part, le taux de croissance, le taux de production et de consommation, le rapport offre/demande, les importations/exportations, la contribution aux revenus et les stratégies adoptées par les principales entreprises situées dans chaque région. Dans l’ensemble, le rapport offre un aperçu approfondi des tendances actuelles et émergentes du marché Vinyl Ester, ainsi que du taux de croissance prévu sur la période de prévision.

