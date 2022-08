Développements récents du marché de la biologie synthétique et analyse de la stratégie jusqu’en 2030

Selon un nouveau rapport de Reports and Data, la taille du marché de la biologie synthétique était évaluée à 9,26 milliards USD en 2021 et devrait dépasser 75,9 milliards USD en termes de revenus, avec un TCAC de 26,3% jusqu’en 2030. La croissance du marché est tirée par la baisse du coût du séquençage et de la synthèse de l’ADN associée à l’augmentation des investissements en R&D dans la découverte de médicaments.

Les produits issus de la biologie synthétique sont utilisés dans plusieurs applications, notamment l’énergie, les bioplastiques et l’environnement, ainsi que les produits pharmaceutiques et les diagnostics. La biologie synthétique est principalement connue pour l’utilisation de la biologie moléculaire avec la fermentation industrielle standard pour la production d’huiles d’algues renouvelables et durables qui réduiraient la pression sur l’écosystème due aux dommages à l’habitat et à la déforestation.

La biologie synthétique a un potentiel dans la recherche sur le séquençage de l’ADN et on s’attend à une amélioration des produits chimiques biosourcés, au développement de cultures vivrières et de sources d’énergie verte avec la technologie.

L’augmentation de la production de données d’étude avec la baisse des prix du séquençage de l’ADN, l’augmentation du financement gouvernemental et l’augmentation de la demande d’énergies renouvelables telles que les biocarburants, la demande de cultures génétiquement modifiées, les progrès de la biologie moléculaire et la demande croissante de vaccins et de médicaments efficaces sont la clé facteurs offrant des opportunités lucratives pour la croissance du marché mondial de la biologie synthétique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le taux de pénétration est élevé en raison de son utilisation généralisée en R&D et en commercialisation par rapport à tout autre segment de produit.

Sur la base du type de produit, le segment des oligonucléotides synthétiques devrait fournir un TCAC de 26,3 % jusqu’en 2030. La méthode est la plus préférée dans la pratique de laboratoire moderne car elle offre un accès accéléré et raisonnable aux oligonucléotides personnalisés de la séquence souhaitée.

Le segment des produits d’ADN synthétique devrait observer un TCAC de 19,0 % au cours de la période de prévision.

Basé sur la technologie, le segment de l’ingénierie du génome représentait 22,6 % de la part de marché mondiale de la biologie synthétique en 2020 et devrait gagner du terrain jusqu’en 2030. Les progrès des technologies de synthèse d’ADN, la boîte à outils CRISPR, les activités de recherche en cours et le besoin croissant de altération rentable, rapide et multiplex des génomes, sont les facteurs clés de la croissance segmentaire.

Sur la base des applications, le segment des soins de santé devrait observer une croissance notable au cours de la période de prévision. Certaines des applications possibles de la biologie synthétique dans la santé et l’alimentation comprennent la médecine régénérative, la reprogrammation des cellules souches, de nouvelles méthodes thérapeutiques et la production efficace de nutraceutiques comme les compléments alimentaires, les conservateurs et les vitamines.

Le segment des produits pharmaceutiques et de diagnostic devrait afficher un TCAC de 26,3 % au cours de la période de prévision.

Dans le paysage régional, l’Europe représentait 28,2 % de la part de marché en 2020 et devrait apporter une contribution significative aux revenus jusqu’en 2030.

L’Amérique du Nord représentait 32,3 % de la part de marché en 2020 et devrait gagner du terrain en raison de la présence d’acteurs clés de l’industrie, de la croissance des maladies chroniques et des politiques de remboursement favorables du gouvernement régional.

Paysage concurrentiel :

The report also focuses on details of each market player including its global position, financial standing, revenue generation, company overview, product & service portfolio. The Synthetic Biology market is extremely competitive and consists of several key players at regional and global level. Key players are focused on adopting various strategies such as new product launches, mergers and acquisitions, investments in R&D, partnerships, joint ventures and collaborations to strengthen their market position and enhance product portfolio.

Leading companies operating in the market are:

Merck KGaA, Thermo Fisher, Novozymes, Eurofins Scientific, Inc., DNA2.0, Intrexon, Amyris, Pareto Biotechnologies, Agilent Technologies, GenScript, Ginkgo Bioworks, Synthetic Genomics, Integrated DNA Technologies, TeselaGen, Twist Bioscience, and New England Biolabs, among others.

The report also offers detailed insights about market segmentation based on type, application and regional bifurcation:

Synthetic Biology Market Segmentation:

Technology Outlook (Revenue, USD Billion; 2019–2030)

Nucleotide synthesis and sequencing

Genome engineering

Integrated systems

Microfluidics

Functional genomics

Tools Outlook (Revenue, USD Billion; 2019–2030)

Synthetic DNA and Oligonucleotides

Enzymes

Synthetic Cells

Chassis Organisms

Xeno-nucleic Acids

Regional Outlook:

North America U.S. Canada Mexico

Europe Germany U.K. Italy France BENELUX Rest of Europe

Asia Pacific China India Japan South Korea Rest of APAC

Latin America Brazil Rest of LATAM

Middle East & Africa Saudi Arabia U.A.E. South Africa Rest of MEA



