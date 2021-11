Développements rapides du marché du service client BPO en Europe, qui devrait croître à un TCAC de 7% de 2020 à 2027 Said Alorica Inc, Arvato AG

Selon le rapport 2027 de The Business Market Insights Europe Customer Care BPO, examine divers facteurs qui stimulent ou restreignent le marché, ce qui aidera le marché futur à se développer avec un TCAC prometteur. Service à la clientèle Les services BPO fournissent des services rentables à leurs clients. Afin d’offrir des services améliorés à ses clients sur le marché concurrentiel, les fournisseurs implantent diverses technologies telles que la RPA (automatisation des processus robotiques) et l’IA (intelligence artificielle). La RPA a fortement impacté l’ensemble du service BPO. Le RPA est un système haute vitesse rentable avec une efficacité accrue du service client. En plus des services de centre d’appels, les fournisseurs proposent des analyses et des informations en temps réel basées sur les données des clients.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché européen du service client BPO sont

Alorica Inc

Arvato SA

Attento

Comdata

Concentrix Corporation

Groupe Sitel

Entreprises Sykes, Incorporée

Téléperformance SE

Teletech Holdings

Groupe d’aide Web

Achetez une copie de ce rapport d’étude de marché BPO du service client en Europe – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00006293

MARCHÉ BPO EUROPE CUSTOMER CARE – SEGMENTATION

Europe Customer care Marché BPO par solution

Externalisation à terre

L’externalisation offshore

Externalisation Nearshore

Marché BPO du service client en Europe par secteur vertical

BFSI

Informatique & Télécommunications

Fabrication, vente au détail et commerce électronique

Santé & Pharmaceutique

Transport & Logistique

Communication médiatique

Automobile

Autres

À quelles questions répond le rapport sur le marché Europe Customer Care BPO sur la portée régionale de l’industrie

À quoi ressemblent les chiffres de vente pour le présent À quoi ressemble le scénario de vente pour l’avenir

Compte tenu du scénario actuel, combien de revenus chaque région atteindra-t-elle d’ici la fin de la période de prévision

Quelle est la part de marché que chacune de ces régions a accumulé actuellement

Quel est le taux de croissance que chaque topographie représentera sur la chronologie prévue

Demande d’exemple de copie de ce rapport d’étude de marché BPO du service client en Europe – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00006293

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/