Développements actuels du marché des biomarqueurs du cancer, part, taille, évaluation de l’analyse de la croissance, stratégies de marché et perspectives d’avenir 2023-2033

La récente analyse d’étude de marché de Research Nester sur « Marché des biomarqueurs du cancer : analyse de la demande mondiale et perspectives d’opportunités 2033 » fournit une analyse détaillée des concurrents et un aperçu détaillé du marché mondial des biomarqueurs du cancer en termes de segmentation.Part de marché par technologie de profilage, biomolécule, type de cancer, application. , et par région.

La prévalence croissante du cancer alimentera la croissance du marché mondial des biomarqueurs du cancer

On estime que le marché mondial des biomarqueurs du cancer connaît une croissance considérable en raison du taux de prévalence élevé du cancer dans le monde. La prévalence du cancer est déterminée par le nombre de cas diagnostiqués (incidence) et le nombre de personnes vivant avec le cancer (survie). La prévalence du cancer est définie comme les personnes vivant sans maladie cancéreuse identifiée. Le taux de survie le plus courant et le plus élevé que vous comprenez aura un taux de prévalence élevé. De plus, le taux de prévalence était élevé pour le cancer du sein chez les femmes à 425 et le cancer de la prostate chez les hommes à 43% en 2019 sur la base des observations.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des biomarqueurs du cancer comprend une analyse approfondie des indicateurs de croissance de l’industrie, des contraintes, des risques liés à l’offre et à la demande, ainsi qu’une discussion détaillée sur les tendances actuelles et futures du marché. Ces analyses aident les organisations à identifier un flux continu d’opportunités de croissance pour réussir dans un avenir imprévisible. Par ailleurs, les opportunités de croissance exposées par le marché sont appelées à prendre une ampleur significative dans les années à venir.

Par maladie, le marché mondial des biomarqueurs du cancer est segmenté en cancers du sein, du poumon, de la prostate, colorectal et de l’estomac. Le segment du cancer du sein générera les revenus les plus élevés d’ici la fin de 2033 en augmentant à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’augmentation du nombre de personnes vivant avec un cancer du sein due à un mode de vie sédentaire, au manque d’activité physique et à l’augmentation de la population gériatrique féminine. Le nombre de femmes diagnostiquées avec un cancer du sein dans le monde en 2020 selon l’Organisation mondiale de la santé était de près de 2,3 milliards et 685 000 sont décédées.

Par région, on estime que le marché nord-américain des biomarqueurs du cancer générera les revenus les plus élevés d’ici la fin de 2033. Cette croissance est anticipée par l’augmentation du statut économique et du pouvoir d’achat des consommateurs en raison de l’abordabilité des traitements avancés et de la croissance démographique. Selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, le revenu personnel des personnes aux États-Unis a augmenté de 0,3 % par mois pour atteindre 71,6 milliards de dollars et les dépenses de consommation ont augmenté de 0,45 pour atteindre 67,5 milliards de dollars en août 2022. La recherche est de nature mondiale et couvre une analyse détaillée du marché des biomarqueurs du cancer en Amérique du Nord (États-Unis, Canada), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE [Finlande, Suède, Norvège, Danemark], Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, Reste de l’Amérique latine), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG [Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman], Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique). Ce rapport fournit également le paysage concurrentiel existant de certains des principaux acteurs du marché mondial des biomarqueurs du cancer, qui comprend les profils des entreprises INOVIQ, Bio-Rad Laboratories, Inc., Abbott Laboratories, Becton, Dickinson and Company, Merck KGaA, Qiagen Group , Thermo Fisher Scientific Holdings Inc., CENTOGENE US, LLC, PerkinElmer Inc. et Siemens Healthcare GmbH, entre autres. Le profil résume les informations clés de l’entreprise, y compris un aperçu de l’entreprise, des produits et services, des données financières clés et des nouvelles et développements récents. Dans l’ensemble, le rapport présente un aperçu détaillé du marché mondial des biomarqueurs du cancer qui aidera les consultants de l’industrie, les fabricants d’équipements, les acteurs existants à la recherche d’opportunités d’expansion, de nouveaux acteurs à la recherche de prospects et d’autres parties intéressées pour aligner leurs stratégies axées sur le marché en fonction des tendances en cours et attendues. tendances futures.

