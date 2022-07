Développement technologique du marché mondial des lentilles de contact 2022: prévisions de la demande et de l’offre jusqu’en 2027

Le rapport de recherche « Global Marché des lentilles de contact Analysis, 2027 « , publié par MarkNtel Advisors, fournit une analyse détaillée des tendances historiques, actuelles et prévues du secteur en analysant les facteurs de croissance, les contraintes, les défis, les opportunités et les scénarios de demande, entre autres. Il cite en outre les tendances actuelles et taille estimée du marché et TCAC au cours des années de prévision.

Selon l’étude de recherche, le marché mondial des lentilles de contact devrait croître d’environ 5,5 % TCAC au cours de la période de prévision ( 2022-27 ). La période historique considérée dans l’étude de recherche est 2017-20, tandis que l’année de base est 2021.

Les informations sur l’industrie obtenues par nos chercheurs sont présentées sous forme de graphiques et de tableaux pour fournir aux principales parties prenantes une vision claire du marché mondial des lentilles de contact jusqu’en 2027 et les aider à étendre leur évolutivité au cours de la période de prévision.

Le modèle des cinq forces de Porter a été utilisé pour analyser les différents facteurs affectant la croissance de l’industrie. Le rapport comprend en outre une analyse détaillée de l’attractivité du marché, qui couvre des informations sur les segments les plus et les moins lucratifs dans différentes zones géographiques.

Remarque: Toutes les informations sur le marché mondial des lentilles de contact mentionnées dans ce rapport sont basées sur des recherches primaires et secondaires menées par nos analystes avec des experts du secteur.

Impact de Covid-19 sur le marché mondial des lentilles de contact

Cette section du rapport de recherche couvre les différents changements qui se sont produits dans la trajectoire de croissance du marché mondial des lentilles de contact avec l’avènement de Covid-19 en 2022, y compris les divers changements dans la demande des utilisateurs finaux et les modèles d’achat.

Nos analystes de recherche interagissent constamment avec les experts de l’industrie pour surveiller l’évolution rapide de la dynamique du marché et présenter les informations les plus récentes aux principales parties prenantes de l’industrie du pneu. Cela les aiderait à prendre les mesures appropriées pour se maintenir sur le marché si une telle situation se reproduisait au cours des prochaines années.

Analyse de segmentation du marché mondial des lentilles de contact

Le rapport de recherche comprend en outre une évaluation détaillée de tous les segments du marché mondial des lentilles de contact sur la base des tendances passées, présentes et futures, ce qui aiderait les lecteurs et les parties prenantes à comprendre les aspects les plus vitaux qui pourraient avoir un impact sur la trajectoire de croissance du marché en 2022-27 .

Se divise davantage en, par matériau

-Lentilles de contact souples

-Hydrogel de silicone

-Hydrogel

-Lentilles de contact rigides

-Lentilles rigides perméables aux gaz (RGP)

– Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

-Lentilles de contact hybrides

Se bifurque davantage vers, By Design

-Lentille sphérique

– Lentille torique

-Lentille multifocale

-Autres ( Monovision , Lentilles de couleur, etc.)

Plus loin bifurque vers, par modalité

-Réutilisable

-Jetable

Se divise davantage en, par application

-Lentille correctrice

-Lentille cosmétique

Se divise davantage en, par canal de vente

Hors ligne

-Magasins d’optique

-Hôpitaux & Cliniques

-Autres (Pharmacies, Centres de Beauté , etc.)

En ligne

-Portails appartenant à l’entreprise

-Plateformes de commerce électronique

Plus loin bifurque à, Par région

-Amérique du Nord

-Amérique du Sud

-L’Europe 

-Moyen-Orient et Afrique

-Asie-Pacifique

Paysage concurrentiel du marché mondial des lentilles de contact

Cette section de l’étude de recherche fournit une analyse détaillée de toutes les entreprises clés opérant sur le marché mondial des lentilles de contact en fonction de leur aperçu, de leur part de marché, des développements récents et des stratégies de génération de revenus, entre autres. Il comprend en outre des informations sur diverses fusions, acquisitions et collaborations entre les principaux acteurs et nouveaux entrants participant à l’industrie.

-Alcon Vision LLC

-Abbott Medical Optics, Inc.

-Bausch & Lomb Incorporé

– CooperVision , Inc.

-Carl Zeiss Meditec AG

– Essilor International SA

-Hoya Corporation

-Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

– Médennium

– SynergEyes , Inc.

-Seed Co., Ltd.

-Société chirurgicale STAAR

-X- Contacts spécialisés Cel

-Les autres

Principales raisons d’acheter le rapport d’étude de marché mondial sur les lentilles de contact:

-Le rapport de recherche Global Contact lens Market Analysis, 2027 aidera les entreprises à concevoir des stratégies de croissance commerciale en comprenant les différentes tendances affectant la dynamique du marché.

-Cela les aiderait davantage à comprendre la concurrence à venir sur le marché mondial des lentilles de contact, ainsi que les principaux moteurs et contraintes de croissance et les développements récents.

-En savoir plus sur diverses collaborations, fusions et acquisitions et activités de licence associées à l’industrie

-Comprendre les performances des principaux acteurs du marché sur différents marchés verticaux d’utilisateurs finaux

– Connaître les indicateurs de performance les plus importants qui peuvent affecter la trajectoire de croissance du marché mondial des lentilles de contact au cours de 2022-27

