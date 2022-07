Développement technologique du marché de la logistique pharmaceutique en Afrique 2022: prévisions de la demande et de l’offre jusqu’en 2027

L’étude de marché sur le marché de la logistique pharmaceutique en Afrique propose un examen approfondi des différents outils et approches qui fournissent des informations exactes sur l’environnement du marché. Le rapport analyse un certain nombre de facteurs, y compris les divisions de production et d’utilisation finale des articles du marché à l’étude, en commençant par une analyse de la chaîne industrielle et en terminant par une analyse de la structure des coûts. Afin d’évaluer leur impact sur les produits/services, la recherche comprend une analyse complète des développements les plus récents du marché.

D’ici la fin de 2027, le marché devrait valoir XX millions de dollars, avec un TCAC de 5,13 %. Les parties prenantes à la recherche d’informations commerciales importantes trouveront les données historiques du marché et les projections jusqu’en 2027 très utiles. Les données cruciales dont ils ont besoin pour évaluer le marché alors qu’il se remet de l’épidémie de Covid-19 sont fournies par le Rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique en Afrique.

Les principales informations du rapport :

-La recherche offre des données importantes sur la situation du marché et constitue une excellente ressource pour les entreprises et les personnes intéressées par le secteur.

-Un aperçu fondamental de l’industrie, y compris sa définition, ses applications et ses technologies de production, est fourni dans le rapport.

-L’étude comprend les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché, les spécifications des produits, les valeurs de production et les parts de marché.

-L’ensemble du marché est en outre classé en tant qu’entreprise, nation et segments de marché discutés pour l’étude du paysage concurrentiel.

-La recherche prévoit les tendances de croissance du marché pour le marché de la logistique pharmaceutique en Afrique et analyse la dynamique du marché existante et la demande en aval.

-Avant d’évaluer sa viabilité, le rapport présente quelques recommandations importantes pour un nouveau projet sur le marché étudié.

Structure compétitive :

– UbiPharm

-Logistique rapide

-Logistique Impériale

-DSV

-DHL Afrique du Sud

-Kuehne+Nagel

-JAS Afrique du Sud

-Alloga _

– Bolloré Logistics

-DB Schenker

-Autres ( Noatum Logistics, Rhenus Logistics, etc.)

Le segment des concurrents du rapport comprend les concurrents qui dominent le marché à travers le monde. Les informations sur chaque rival comprennent :

-Analyse SWOT

-Informations commerciales principales

-Profil de la société

-Part de marché

-Ventes, Prix, Chiffre d’Affaires et Marge BruteAgriculture Environnement Contrôlée

Segmentation du marché :

Bifurque encore vers, par mode de transport (itinéraire)

-Air

-Route

-Mer

Se divise davantage en, par type de produit

– Drogues générales et médicaments

-Biens chirurgicaux et dispositifs médicaux

-Produits pharmaceutiques chimiques

-Produits bio-pharmaceutiques et pharmaceutiques spécialisés

Se divise davantage en, par type de service

-Transport et expédition de fret

-Entreposage

-Cross-docking

-Services à valeur ajoutée (gestion des stocks, emballage, étiquetage, etc.)

-Autres (courtage en douane, marketing, assistance téléphonique, etc.)

Se divise davantage en, par type de stockage

-Réfrigéré

-Ultra-congelé (Moins de 0°C)

-Froid (1°C – 10°C)

-Climatisé (au dessus de 11°C)

-Ambiant

En outre, bifurque vers, par type de fournisseur de logistique

-3PL (tiers)

-4PL (quatrième partie)

-Logistique intégrée

En outre bifurque vers, Par les utilisateurs finaux

-Hôpitaux

-Laboratoires

-Entreprises pharmaceutiques

-Autres (Cliniques, Pharmacies, etc.)

Plus loin bifurque en, par pays

-Afrique du Sud

-Egypte

-Nigeria

-Algérie

-Maroc

-Reste de l’Afrique

Raisons d’acheter ce rapport :

-Analyse des perspectives du marché à la lumière des tendances actuelles et analyse SWOT

Examiner la dynamique du marché et le potentiel de croissance future.

-Analyse de la segmentation du marché, qui comprend des recherches qualitatives et quantitatives prenant en compte l’impact des facteurs économiques et non économiques.

-Analyser le marché aux niveaux régional et national en incorporant les forces de l’offre et de la demande qui stimulent l’expansion du marché.

– Informations sur le volume du marché (millions d’unités) et la valeur (millions USD) pour chaque segment et sous-segment.

-L’environnement concurrentiel, qui comprend les parts de marché des grandes entreprises ainsi que les nouvelles initiatives et tactiques qu’elles ont mises en œuvre au cours des cinq dernières années.

-Profils d’entreprise détaillés comprenant les produits proposés, les données financières critiques, les progrès actuels, l’analyse SWOT et les tactiques de marketing utilisées par les principaux concurrents

Réponses aux questions clés dans le rapport :

-Quel est le potentiel de croissance du marché ?

-Quelle catégorie de produits/services obtiendra la plus grande part de marché ?

-Quel marché local ouvrira la voie dans les années à venir ?

-Quel segment d’application connaîtra une expansion rapide ?

-Quel potentiel d’expansion le secteur a-t-il à l’avenir ?

-Quels sont les principaux obstacles que le marché pourrait rencontrer à l’avenir ?

-Quelles entreprises dominent le marché de la logistique pharmaceutique en Afrique ?

-Quelles sont les principales tendances qui favorisent l’expansion du marché ?

-Quels plans d’expansion les acteurs du marché envisagent-ils pour rester sur le marché de la logistique pharmaceutique en Afrique ?

