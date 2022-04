Développement récent du marché de l’IoT dans l’agriculture 2022, analyse de l’effet Covid-19 par les principales entreprises et prévisions 2029

Un excellent rapport sur le marché de l’IoT dans l’agriculture fournit une estimation ordonnée des principaux défis en termes de ventes, d’exportation/importation ou de revenus auxquels toute entreprise pourrait être confrontée dans les années à venir. Lors de la structuration de ce rapport d’étude de marché, de nombreux objectifs d’étude de marché ont été pris en compte. Le rapport prend également en compte les conditions générales du marché, estime la part de marché et le volume de ventes possible de l’industrie Data Bridge Market Research. Le rapport de premier ordre sur le marché de l’IoT dans l’agriculture aide à découvrir le marché probable pour le lancement d’un nouveau produit et la méthode la plus pertinente pour la distribution de certains produits.

Le marché de l’Internet des objets (IoT) dans l’agriculture devrait croître à un TCAC de 14,65% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’augmentation de l’adoption de l’IoT et de l’IA par les agriculteurs et les producteurs est le principal facteur de croissance de l’IoT dans marché agricole au cours de la période de prévision 2021-2028.

Segment de marché par fabricants, ce rapport couvre:

Deere & Company, Trimble Inc., Raven Industries, AGCO Corporation, AgJunction, DeLaval, GEA Group Aktiengesellschaft, Lely, Intervet Inc, Ag Leader Technology, Tigercat International Inc, Ponsse Oyj, Caterpillar, Komatsu Forest, Treemetrics, Topcon et DICKEY-john

IdO dans le marché et la taille de l’agriculture

Par composant (logiciel, système, services), application (surveillance du bétail, agriculture de précision, agriculture intérieure, aquaculture, lutte antiparasitaire intégrée, gestion de l’approvisionnement en eau, autres)

Raisons d’obtenir l’IoT dans le rapport sur le marché de l’agriculture

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle. Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. It assists in making informed business decisions by performing a pin-point analysis of market segments and by having complete insights of the IoT in Agriculture Market. This report helps the readers understand key product segments and their future.

Major Points Covered in IoT in Agriculture Market Report: –

IoT in Agriculture Market Overview IoT in Agriculture Market Industry Competition by Manufacturers IoT in Agriculture Market Capacity, Production, Revenue (Value) by Region IoT in Agriculture Market Supply (Production), Consumption, Export, Import by Region Market Production, Revenue, Price Trend by Type IoT in Agriculture Market Industry Analysis by Application Industry Manufacturing Cost Analysis IoT in Agriculture Market Manufacturers Profiles/Analysis Industrial Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers Marketing Strategy Analysis, Distributors Market Effect Factors Analysis

TABLE of CONTENTS

Part 01: Executive Summary

Part 02: Scope of the Report

Part 03: Research Methodology

Part 04: Market Landscape

Part 05: Pipeline Analysis

Part 06: Market Sizing

Market Definition

Market Size and Forecast

Part 07: Five Forces Analysis

Bargaining Power of Buyers

Bargaining Power of Suppliers

Threat of New Entrants

Threat of Substitutes

Threat of Rivalry

Market Condition

Part 08: Market Segmentation

Segmentation

Comparison

Market Opportunity

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Facteurs de marché

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Fournisseurs couverts

Classement des fournisseurs

Positionnement sur le marché des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

