Développement mondial du marché des capteurs à écran plat intra-oral, tendances de l’industrie, analyse et prévisions de la demande et de la croissance 2021 à 2030

La taille du marché mondial des capteurs à écran plat intra-oral était de 315,70 millions de dollars en 2020 et le marché devrait croître à un TCAC de 3,90 au cours de la période de prévision 2021 à 2027.

Le capteur intra-oral consiste en un capteur qui crée des images radiographiques de la bouche. Une image est prise par le capteur et envoyée à un ordinateur via des câbles, où elle devient une image numérique visible sur un moniteur.

Facteurs ayant un impact sur le marché des capteurs à écran plat intra-oral

L’adoption rapide des capteurs numériques et des systèmes PSP, ainsi que les progrès des technologies d’imagerie médicale, offrent aux communautés rurales des opportunités supplémentaires de bénéficier de services de santé bucco-dentaire.

Le secteur de la santé gagne du terrain avec les capteurs numériques car ils offrent des fonctionnalités plus avancées que les films de radiographie traditionnels. En plus de pouvoir envoyer des images directement à un ordinateur, ces capteurs peuvent également être connectés à d’autres appareils.

Les coûts élevés des systèmes d’imagerie dentaire et le manque de remboursement des procédures dentaires entravent la croissance du marché.

Les laboratoires dentaires en pleine croissance à travers le monde devraient offrir des opportunités de croissance lucratives au marché.

Analyse d’impact du Covid-19

Un impact significatif de COVID-19 a été ressenti par l’économie mondiale dans l’industrie manufacturière. La plupart des composants électroniques, y compris les dispositifs médicaux, les capteurs, les puces et les circuits intégrés, ainsi que d’autres dispositifs médicaux, sont importés de pays asiatiques. Le prix des composants a augmenté suite à la fermeture d’unités de fabrication.

Les consommateurs et l’économie sont tous deux touchés par la COVID-19. Le gouvernement a temporairement fermé les centres de fabrication de produits électroniques pour empêcher la propagation du COVID-19 parmi les particuliers. Un manque de matériaux, de composants et de produits finis a considérablement affecté la chaîne d’approvisionnement des capteurs intra-oraux à écran plat. En raison d’un manque de continuité des activités, l’industrie subira probablement d’importantes perturbations financières qui auront une incidence négative sur les revenus et le rendement des actionnaires.

Dans de nombreuses industries, la perturbation des cycles de production et des chaînes d’approvisionnement attribuable à l’épidémie de COVID-19 a eu des effets positifs et négatifs. Il a été extrêmement difficile d’éradiquer la pandémie dans l’industrie dentaire, car la maladie ne montre aucun signe de ralentissement. Actuellement, la deuxième vague de pandémies touche la moitié du monde.

D’ici 2021, davantage de procédures dentaires électives seront effectuées à mesure que les vaccins seront disponibles dans le monde entier. Aussi, la situation pandémique en Amérique du Nord et en Europe est mieux maîtrisée. Il y aurait un impact positif sur le marché des capteurs plats intra-oraux.

Perspectives régionales

La région Asie-Pacifique peut atteindre le TCAC le plus élevé de 5,1 % entre 2021 et 2027. L’étude de marché comprend une analyse de régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et la LAMEA ainsi que l’APAC.

Objectif du rapport

La segmentation du marché Capteur plat oral comprend – le produit, l’application et la région.

Segmentation basée sur le produit

Dispositif à couplage de charge (CCD)

Métal-oxyde-semi-conducteur complémentaire (CMOS)

Segmentation basée sur l’application

Un système d’imagerie médicale diagnostique

Système vétérinaire

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

LAMEA

Asie-Pacifique

L’Europe 

Concurrents clés

VATECH

Génoray

OWANDY

Systèmes médicaux Corix

Imagerie Allpro

FONA Dentaire

Carestream Dentaire

DABI ATLANTE

Dentsply Sirona

KaVo Dentaire

