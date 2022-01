Développement du marché mondial de l’IoT 5G, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions

Ce rapport est une solution définitive pour une prise de décision éclairée et une gestion supérieure des biens et services. Ce rapport d’étude de marché offre aux clients le niveau suprême de données et d’informations sur le marché qui correspondent exactement aux besoins de la niche et de l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse globale de la structure du marché ainsi que les estimations des différents segments et sous-segments du marché. Ce rapport sur le marché analyse également la situation du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’ Internet des objets (IoT) 5G affichera un TCAC de 73,46 % pour la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre la valeur de marché de 122,84 milliards USD d’ici 2028.

Le rapport sur le marché mondial de l’IoT 5G réalise une étude approfondie sur cette industrie et décrit l’état du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explique les mouvements des principaux acteurs du marché et des marques qui vont des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises, des tendances d’innovation et des politiques commerciales. Le rapport mène une recherche concurrentielle approfondie pour fournir de meilleures informations sur le marché. Cette analyse de marché examine divers segments qui contribuent au développement le plus rapide dans le cadre prévisionnel estimé. Le rapport sur le marché de l’IoT 5G fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Acteurs clés du marché :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’Internet des objets 5G (IoT) sont Qualcomm Technologies, Inc. ; Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Réseaux de Palo Alto ; Anritsu ; Groupe Telenor ; Sierra sans fil ; Synverse Technologies LLC ; Nokia ; Huawei Technologies Co., Ltd. ; Propriété intellectuelle d’AT&T ; Verizon ; Juniper Networks, Inc. ; Vodafone Idea Limited ; Sprint; BT ; Telefonica SA; Telstra; Bell Canada; et Singtel parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le marché de l’Internet des objets (IoT) 5G est segmenté en fonction de la connexion, de la technologie radio, de la portée et de la verticale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence sur votre marché cible.

Sur la base de la connexion, le marché de l’Internet des objets (IoT) 5G est segmenté en connectivité directe et connectivité indirecte.

Sur la base de la technologie radio, le marché de l’Internet des objets (IoT) 5G est segmenté en architecture autonome 5G NR et architecture non autonome 5G NR.

Sur la base de la portée, le marché de l’Internet des objets (IoT) 5G est segmenté en appareils IoT à courte portée et en appareils IoT à large gamme.

Sur la base de la verticale, le marché de l’Internet des objets (IoT) 5G est segmenté en fabrication, énergie et services publics, gouvernement, soins de santé, transport et logistique, exploitation minière et autres.

Le marché mondial de l’IoT 5G est en outre classé en fonction de la région comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada), taille du marché, taille du marché de la croissance YOY, croissance YOY et analyse des opportunités, prévisions futures et analyse des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de LATAM), taille du marché, croissance YOY, prévisions futures et analyse des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Hongrie, BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), NORDIC (Norvège, Danemark, Suède, Finlande), Pologne, Russie, reste de l’Europe), Taille du marché, Croissance YOY, Avenir prévisions et analyse des opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Indonésie, Taïwan, Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique), taille du marché, croissance YOY, prévisions futures et analyse des opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique), taille du marché, croissance YOY, prévisions futures et analyse des opportunités

Le rapport complet comprend

Résumé

Structure du rapport

Caractéristiques du marché de l’IoT 5G

Analyse des produits du marché de l’IoT 5G

Chaîne d’approvisionnement du marché de l’IoT 5G

…..

Fusions et acquisitions clés sur le marché de l’IoT 5G

Contexte du marché : marché de l’IoT 5G

Recommandations

appendice

Droits d’auteur et clause de non-responsabilité

