Développement du marché du béton décoratif et opportunités commerciales par les principaux acteurs, part, segmentation, lancements de nouveaux produits et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial du béton décoratif devrait atteindre une taille de marché de 26,99 milliards USD à un TCAC stable de 6,1% en 2028, selon à la dernière analyse d’Emergen Research. Le marché du béton décoratif connaît une demande accrue en raison de la tendance croissante au remodelage et à la rénovation pour améliorer l’esthétique des structures extérieures et intérieures dans les secteurs résidentiels et non résidentiels. L’augmentation des dépenses des ménages et des entreprises et l’évolution des préférences des consommateurs vers l’amélioration de l’attrait esthétique de ces structures devraient stimuler la croissance du marché du béton décoratif.

Liste des principales entreprises clés présentées sur le marché du béton décoratif 3M Company, BASF SE, PPG Industries, Inc., DuPont, Arkema SA, Ultratech Cement Limited, The Sherwin Williams Company, Huntsman International LLC, Boral Limited et Sika AG.

Portée du rapport:

sur la base des types, le marché du béton décoratif a été classé en fonction de la géographie, de l’application et de la capacité de consommation. Sur la base de l’application du produit, l’industrie est bifurquée en tenant compte de ceux qui sont en demande et sont le résultat des progrès technologiques. Au niveau régional, la performance de l’industrie ainsi que les principaux fournisseurs opérant dans la géographie éclairent également les parties prenantes, les propriétaires d’entreprise et les cadres du marketing sur le terrain. Les différentes facettes de l’entreprise en fonction de paramètres tels que les nouveaux lancements, les acquisitions et les fusions et les nouveaux entrants sont largement discutées au cours de l’étude.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Quelques points saillants du rapport

En juin 2019, le gouvernement de Wichita au Kansas, aux États-Unis, a annoncé la construction de six nouvelles piscines et pataugeoires. Ces piscines seront décorées avec du béton décoratif pour améliorer l’attrait visuel et la sécurité des piscines. Le projet dispose d’un budget de 20 millions de dollars et était prêt pour le Memorial Day 2020. Le

béton estampé, également connu sous le nom de béton imprimé ou texturé, reproduit la dalle, l’ardoise, la brique et même le bois. La variété de choix de couleurs et de motifs le rend populaire pour embellir les terrasses de piscine, les patios, les allées, etc. C’est aussi une option de pavage abordable avec moins d’entretien.

Le segment des revêtements de sol représentait la plus grande part des revenus parmi les segments d’application en 2020. Le béton décoratif pourra remplacer les systèmes de revêtement de sol traditionnels, tels que le contreplaqué et les carreaux, en raison de sa longévité et de sa durabilité. La demande croissante pour une esthétique améliorée du sol stimule la croissance de ce segment.

L’utilisation croissante du béton décoratif dans les secteurs résidentiels est due aux divers avantages qu’il procure. Il est rentable, nécessite peu d’entretien et peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques du client.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du béton décoratif en fonction du type, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2021-2028 )

Béton

coloré Béton

estampé Béton

époxy Béton

poli

béton

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Murs

Sols

piscine Allées

et trottoirs

Patios

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Résidentiel

Non-résidentiel

Principales régions couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport:

Quelle est la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de la production, la valeur de la consommation, l’importation et l’exportation du marché Béton décoratif?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché Béton décoratif? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché du béton décoratif auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial du béton décoratif?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

