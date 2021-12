Développement du marché des vaccins ADN Tendances de l’industrie Facteurs clés Segmentation et prévisions jusqu’en 2021

Le marché des vaccins à base d’acide désoxyribonucléique (ADN) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’augmentation de la demande pour un traitement efficace des maladies infectieuses stimule le marché des vaccins à base d’acide désoxyribonucléique (ADN).

Téléchargez un exemple gratuit de rapport exclusif (PDF de 350 pages) : pour connaître l’impact de COVID-19 sur cette industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dna-vaccines-market

Principaux concurrents clés :

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des vaccins à ADN figurent GlaxoSmithKline plc, Serum Institute of India Pvt. Ltd., Bharat Biotech., Indian Immunologicals Limited, Merck & Co., Inc., GREEN CROSS CORP, Novartis AG, Sanofi, Zoetis, Aldevron, AnGes, Inc., Pfizer Inc., Immunomic Therapeutics, Inc., Inovio Pharmaceuticals, Inc., General Electric, Ichor Medical Systems., VGXI, Inc., Biomay AG, Valneva SE, GeoVax et autres.

Segmentation :

Par types (vaccins à ADN humain, vaccins à ADN animal)

Technologie (technologie des vaccins pDNA, technologie de livraison pDNA)

Application (Maladies humaines, Maladies vétérinaires Allergies, Autres)

Utilisateur final (santé humaine, santé animale, application de recherche)

Indications thérapeutiques (maladie à transmission vectorielle, cancer)

Table des matières :

1. Aperçu du marché mondial

2. Impact économique sur l’industrie

3. Concurrence des fabricants

4. Production, revenus (valeur) par région

5. Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

6. Production, revenus ( Valeur), Tendance des prix par type

7. Marché par application

8. Analyse des coûts de fabrication

9. Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10. Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

11. Analyse des facteurs d’effet du

marché 12. Prévisions du marché

13. Annexe

Obtenez des détails complets avec TOC gratuitement @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dna-vaccines-market

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, l’ADN acquis par Medigen a annoncé le lancement de sa nouvelle technologie vaccinale iDNA Vaccines, qui combine la stabilité génétique de l’ADN avec les vaccins vivants contre la constriction. Ils sont spécialement conçus pour créer des vaccins atténués sûrs et vivants. Cela offrira un niveau de sécurité plus élevé et aucune chaîne du froid n’est requise car il peut être utilisé à température ambiante.

En mai 2017, AgriLabs a annoncé le lancement de sa première plateforme de vaccins à ADN spécialement conçue pour les animaux destinés à l’alimentation. Ce nouveau vaccin disposera de la technologie d’adjuvant ENABL et constituera un substitut stable et à faible dose pour l’industrie de la santé animale. Il est très approprié pour résoudre des problèmes tels que la grippe aviaire. L’avantage de la technologie ENABL est qu’ils n’utilisent pas de matériel d’origine animale et contiennent des ingrédients GRAS (généralement reconnus comme sûrs).

Offres clés :

-Taille du marché et prévisions par chiffre d’affaires | 2021-2028

-Dynamique du marché – Principales tendances, moteurs de croissance, contraintes et opportunités d’investissement

-Segmentation du marché – Une analyse détaillée par produit, par types, utilisateur final, applications, segments et géographie

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et figures, des graphiques et un graphique)@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

Principales caractéristiques du rapport :

1. Développements clés et lancements de produits par les principaux acteurs et marques

2. Paramètres clés qui animent le marché

3. Tendances clés du marché

4. Défis de la croissance du marché

5. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

6. Marché le volume

Aperçu de l’étude

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux et des portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des trocarts Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.