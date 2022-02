Développement du marché des médicaments contre l’ostéoporose, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2020-2027

Ce rapport d’étude de marché passe en revue divers marchés au niveau mondial en accord avec les exigences du client et dégage les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Ce rapport de marché particulier est une source d’informations qui donne les détails techniques et financiers actuels et futurs de l’industrie jusqu’en 2027. Le rapport de recherche sur les entreprises mondiales donne une idée claire de l’analyse stratégique des fusions, expansions, acquisitions, partenariats et investissements. Cela aide à acquérir un sens extrême de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents. Le rapport de marché comprend l’étude systématique du scénario actuel du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Marché mondial des médicaments contre le syndrome de Turner par type (ostéoporose primaire et ostéoporose secondaire), type de traitement (traitement hormonal substitutif et traitement par bisphosphonates), type de traitement (médicaments et chirurgie), type de mécanisme d’action (bisphosphonates, modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes et inhibiteurs de la résorption osseuse) , type de voie d’administration (orale, intraveineuse, sous-cutanée et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande , Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, U.AE, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028



Data Bridge Market Research analyse que le médicament contre l’ostéoporose affichera un TCAC d’environ 4,62 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante de l’ostéoporose, la population gériatrique en constante augmentation et l’émergence de médicaments utilisés dans le traitement de la maladie coeliaque, de la maladie inflammatoire de l’intestin, de l’hyperthyroïdie, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et du cancer de la moelle osseuse sont les principaux facteurs attribuables à la croissance des médicaments contre l’ostéoporose. marché.

Principaux acteurs : –

GlaxoSmithKline plc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Eli Lilly And Company., Astrazeneca, Pfizer Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Bristol-Myers Squibb Company, Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Bayer AG, AbbVie Inc., Allergan, Merck & Co., Inc., Amgen Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Novo Nordisk A/S, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED. et Cipla Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicament contre l’ostéoporose

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments contre l’ostéoporose fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché principal des médicaments contre l’ostéoporose.

L’ostéoporose est une condition d’affaiblissement des os ou les os deviennent fragiles et susceptibles de se briser. En d’autres termes, l’ostéoporose est une condition dans laquelle la densité osseuse diminue. Ceci est particulièrement observé chez les personnes âgées. L’ostéoporose entraîne des maux de dos, une posture voûtée, une fracture osseuse et la perte de dents.

La prévalence croissante de l’ostéoporose associée à l’augmentation de la population gériatrique est un facteur majeur favorisant la croissance du marché des médicaments contre l’ostéoporose. L’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé et l’augmentation du revenu personnel disponible favorisent également la croissance du marché. En outre, l’augmentation des activités de recherche et développement des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques pour le développement de nouveaux médicaments et thérapies créera des opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, les réglementations strictes imposées par le gouvernement poseront un défi majeur à la croissance du marché. Le manque de connaissances adéquates sur l’ostéoporose dans les économies sous-développées et les coûts élevés associés au traitement feront dérailler davantage le taux de croissance du marché. Les effets secondaires des médicaments feront encore dérailler le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des médicaments contre l’ostéoporose fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Table des matières:

introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Portée du marché mondial des médicaments contre l’ostéoporose et taille du marché

Le marché des médicaments contre l’ostéoporose est segmenté en fonction du type, du type de thérapie, du type de traitement, du mécanisme d’action, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des médicaments contre l’ostéoporose a été segmenté en ostéoporose primaire et ostéoporose secondaire. Le segment de l’ostéoporose primaire est sous-segmenté en ostéoporose post-ménopausique, ostéoporose sénile et ostéoporose idiopathique.

Sur la base du type de thérapie, le marché des médicaments contre l’ostéoporose a été segmenté en thérapie hormonale substitutive et thérapie aux bisphosphonates. Le segment de l’hormonothérapie substitutive (HRT) est sous-segmenté en thérapie de remplacement de la testostérone et en œstrogénothérapie.

Sur la base du type de traitement, le marché des médicaments contre l’ostéoporose est segmenté en médicaments et chirurgie. Le segment des médicaments est sous-segmenté en suppléments de calcium et de vitamine D et en antiacides. Le segment de la chirurgie est sous-segmenté en vertébroplastie, cyphoplastie et autres.

Sur la base du mécanisme d’action, le marché des médicaments contre l’ostéoporose est segmenté en bisphosphonates, modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes et inhibiteurs de la résorption osseuse. Le segment des bisphosphonates est sous-segmenté en alendronate, ibandronate, risédronate et zolédronique. Le segment des modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM) est sous-segmenté en raloxifène. Le segment des inhibiteurs de la résorption osseuse est sous-segmenté en denosumab.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des médicaments contre l’ostéoporose est segmenté en oraux, intraveineux, sous-cutanés et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des médicaments contre l’ostéoporose est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des médicaments contre l’ostéoporose

Le marché des médicaments contre l’ostéoporose est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de thérapie, type de traitement, mécanisme d’action, voie d’administration et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre l’ostéoporose sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre l’ostéoporose en raison de la facilité d’accès aux médicaments contre l’ostéoporose et de la prévalence croissante de l’ostéoporose. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé pour la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses pour développer les infrastructures de santé couplée à la croissance et à l’expansion de l’industrie des sciences de la vie.

La section par pays du rapport sur le marché des médicaments contre le syndrome de Turner fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des médicaments contre l’ostéoporose vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

