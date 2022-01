Développement du marché des équipements électriques extérieurs Tendances de l’industrie Facteurs clés Segmentation et prévisions jusqu’en 2022-2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des équipements électriques extérieurs aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des équipements électriques extérieurs. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des équipements électriques extérieurs est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des équipements électriques extérieurs devrait connaître un TCAC stable de 4,22 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport contient des données pour l’année de base 2020 et l’année historique 2019. Demande croissante d’équipements électriques intelligents et connectés et popularité croissante de des équipements électriques ergonomiques et légers sont le facteur de croissance du marché.

Les équipements électriques extérieurs sont utilisés à la fois pour les applications commerciales et résidentielles. Certains des types courants d’équipements électriques extérieurs sont les tondeuses à gazon, les scies, les motoculteurs et les cultivateurs, les souffleuses à neige, entre autres. Cet équipement peut être placé à l’extérieur de la maison ou d’un garage attenant tel qu’autorisé par le code d’incendie officiel.

Facteurs de marché:

La demande croissante de services d’aménagement paysager accélérera la croissance du marché L’adoption croissante d’équipements électriques extérieurs alimentés par batterie agit également comme un moteur du marché au cours de la période de prévision L’intérêt croissant des propriétaires pour les services de jardinage augmentera la croissance du marché



La demande croissante de tondeuses poussées à conducteur marchant contribuera également à la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les coûts de maintenance élevés entraveront la croissance du marché

La disponibilité d’équipements électriques extérieurs en location entravera également la croissance de ce marché

Segmentation: Marché mondial des équipements électriques d’extérieur

Par type d’équipement

Tondeuses à gazon Tondeuses à gazon Tondeuses à rayon de braquage nul (ZTR) Tracteurs de pelouse et tracteurs de jardin Tondeuses autoportées à moteur arrière Tondeuses à gazon non autoportées Tondeuses à gazon robotisées Tondeuses à gazon à conducteur marchant Tondeuses automotrices Tondeuses poussées

Scies

Coupe-bordures et coupe-bordures Tondeuses et débroussailleuses Taille-haies Coupe-bordures et coupe-bordures à conducteur marchant

Souffleurs Sac à dos Ordinateur de poche

Motoculteurs et cultivateurs

Souffleuses à neige

Autres

Par source d’alimentation

Alimenté par le carburant

Alimentation électrique filaire Sans fil



Par application

Commercial

Résidentiel

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas Belgique la Suisse dinde Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En juin 2017, Husqvarna a annoncé le lancement de ses nouveaux produits électriques d’extérieur spécialement conçus pour l’entretien des jardins, des parcs et des forêts. Ces nouveaux produits sont spécialement conçus pour répondre aux besoins indiens. Beaucoup de ces produits sont disponibles avec des moteurs à essence ou des moteurs alimentés par batterie, ce qui permet une grande variété d’applications et de situations. Husqvarna India vise à promouvoir l’agriculture durable dans l’agro-industrie indienne en utilisant ses outils électriques avancés avec une efficacité énergétique plus élevée pour aider à réduire les coûts d’exploitation en mettant en œuvre une technologie plus verte

En janvier 2015, les produits MTD ont annoncé l’acquisition de CORE Outdoor Power. CORE a introduit sa technologie de moteur dans l’industrie des équipements électriques d’extérieur il y a environ quatre ans, alors qu’elle a mûri et gagné en popularité sur le marché. Avec MTD, CORE sera en mesure d’obtenir les ressources dont ils ont besoin pour accélérer l’activité et cette acquisition aidera MTD à renforcer sa position sur le marché

Analyse compétitive

Le marché mondial des équipements électriques extérieurs est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des équipements électriques extérieurs pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des équipements électriques d’extérieur sont Husqvarna AB (publ); Deere & Compagnie.; American Honda Motor Co., Inc. ; La société Toro ; Stihl; MTD ; Ariens.; Société YAMABIKO ; Stanley Black & Decker, Inc ; Techtronic Industries Co. Ltd; Briggs & Stratton Corporation ; AL-KO.; STiga SPA ; Emak SpA ; Robert Bosch GmbH ; Makita USA, Inc. ; Schiller Grounds Care, Inc. ; Excel Industries Inc; CHERVON (Chine) Trading Co., Ltd. ; Division Jacobsen de Textron entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport sur les équipements électriques extérieurs tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des équipements électriques extérieurs contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

