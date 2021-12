Développement du marché des équipements d’hémodialyse par les principaux acteurs éminents, croissance et prévisions 2021 à 2028

DBMR a ajouté un autre rapport intitulé Marché des équipements d’hémodialyse avec des tableaux d’informations pour les années authentiques et chiffrées traités avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une enquête simple et détaillée. Le rapport sur le marché des équipements d’hémodialyse fournit des données précises sur les modèles de marché, les changements modernes et la conduite des clients, etc. systèmes. Étant une source de données confirmée et fiable, ce rapport d’enquête statistique offre une perspective ajustable sur les modèles actuels du marché, les éléments émergents, les circonstances et les ouvertures qui conduisent l’entreprise dans la bonne direction.

Il s’avère qu’il n’est pas difficile d’atteindre un degré prééminent de connaissances sur le marché et d’obtenir l’expertise des meilleures ouvertures de marché dans les secteurs d’activité particuliers avec ce rapport sur le marché des équipements d’hémodialyse. Le rapport enregistre les profils d’organisation des principaux acteurs du marché et des marques qui enquêtent sur leurs activités concernant les expéditions d’articles, les mises à niveau d’articles, les efforts communs, les consolidations et les acquisitions concernant l’impact sur l’entreprise, les importations, les produits de base, les revenus et les estimations du TCAC. Ces rapports aident à établir un lien corrélatif entre la marque de l’article et les exigences et les inclinations des acheteurs. Pour obtenir des informations de marché de la meilleure qualité et des données explicites sur les conditions préalables de la spécialité et des affaires, ce rapport de marché a une tonne à apporter.

Marché mondial des équipements d’hémodialyse, par produit et service (produits, services de dialyse péritonéale), modalité (dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPCA), dialyse péritonéale automatisée (APD)), utilisateur final (dialyse en centre, dialyse à domicile), géographie (nord) Amérique, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Téléchargez GRATUITEMENT un exemple de copie PDF du rapport @ https://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-hemodialysis-equipments-market&pm

Le marché mondial des équipements d’hémodialyse devrait passer de sa valeur initiale estimée de 71,17 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 117,79 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation du nombre de patients atteints d’IRT.

Concurrents clés du marché : marché mondial des équipements d’hémodialyse

Certains des principaux acteurs du marché des équipements d’hémodialyse sont Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, DaVita Inc., Baxter International, Inc., B. Braun Melsungen AG, NIPRO Medical Corporation, Diaverum. Alle Rechte vorbehalten, Nikkiso Co., Ltd., NxStage Medical, Inc., Baxter International Inc., Baxter Pharmaceutical Solutions LLC, B. Braun Melsungen AG, Fresenius Kabi AG, Asahi Kasei Corporation, TERUMO CORPORATION, Rockwell Medical, Teleflex Incorporated, KITA, Rockwell Medical Technologies, Inc., AngioDynamics, NxStage System, Diaverum, Dialysis Clinic, Inc., Texas Instruments, GIA Medica, Asahi Kasei Medical.

Définition du marché :

Procédure de décontamination du sang d’une personne dont les reins fonctionnent mal. Ce type de dialyse accomplit l’évacuation extracorporelle des déchets, par exemple, la créatinine et l’urée et l’eau libre du sang lorsque les reins sont dans un état d’insuffisance rénale. Le marché des équipements de dialyse se développe à mesure que le nombre de patients augmente. L’intérêt pour les équipements de dialyse polyvalents et financièrement intelligents augmente en outre, car la demande des clients finaux est élevée pour les machines de dialyse faciles. L’innovation avancée sur le marché thérapeutique stimule en outre l’activité des équipements de dialyse.

Facteurs de marché:

Prévalence croissante du diabète et de l’hypertension et augmentation des cas de patients atteints d’IRT.

En raison des avancées technologiques et du lancement de nouveaux produits, les procédures de dialyse sont préférées aux transplantations rénales.

Augmentation rapide de la population gériatrique.

Contraintes du marché :

L’inconvénient majeur associé au traitement de dialyse est les risques et les complications impliqués dans la procédure de traitement.

Politiques administratives strictes pour l’approbation et la fabrication d’articles de dialyse.

Les avantages des stratégies de transplantation rénale, par exemple, la facilité des arrangements et un meilleur taux de survie des patients.

Développements clés sur le marché :

En décembre 2017 : UnitedHealth’s Optum pour acheter Davita Medical Group pour environ 4,9 milliards de dollars en espèces.

En octobre 2018 : NxStage annonce une augmentation significative de l’adoption de la plateforme Nx2me Connected Health®.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des équipements d’hémodialyse est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des équipements d’hémodialyse pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des équipements d’hémodialyse dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Renseignez-vous sur ce rapport de notre expert à l’ adresse https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-hemodialysis-equipments-market&pm

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

Tél. : +1-888-387-2818

Courriel : sopan.gedam@databridgemarketresearch.com