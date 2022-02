Développement du marché de l’imagerie CBCT / Cone Beam, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2020-2027

Ce rapport d’étude de marché passe en revue divers marchés au niveau mondial en accord avec les exigences du client et dégage les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Ce rapport de marché particulier est une source d’informations qui donne les détails techniques et financiers actuels et futurs de l’industrie jusqu’en 2027. Le rapport de recherche sur les entreprises mondiales donne une idée claire de l’analyse stratégique des fusions, expansions, acquisitions, partenariats et investissements. Cela aide à acquérir un sens extrême de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents. Le rapport de marché comprend l’étude systématique du scénario actuel du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché de l’imagerie CBCT/cone beam devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 730,71 millions USD d’ici 2028. Rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché de l’imagerie CBCT/cone beam fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des troubles dentaires dans le monde accélère la croissance du marché de l’imagerie CBCT/cone beam.

Principaux acteurs : –

Carestream Health, KaVo Dental, J. MORITA CORP., Dentsply Sirona, PLANMECA OY, Cefla sc, VATECH, ASAHI ROENTGEN IND.CO.,LTD., PreXion, 3Shape A/S, Varian Medical Systems, Inc., Diagnostic médical LED , Inc. & Apteryx, Inc, PointNix, Fussen Technology Co. Ltd. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie CBCT / cone beam vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’imagerie CBCT / cone beam, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché de l’imagerie CBCT/cone beam. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de CBCT / Imagerie à faisceau conique

Le paysage concurrentiel du marché de l’imagerie CBCT/cone beam fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’imagerie CBCT/cone beam.

Le CBCT fait référence à une méthode de diagnostic utilisée pour visualiser diverses parties du corps humain. La méthode est basée sur l’imagerie par rayons X, les images capturées par ce système formant un cône. La tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) est largement utilisée en chirurgie maxillo-faciale et en dentisterie en raison de ses avantages par rapport aux techniques traditionnelles.

La réduction globale des coûts grâce à l’utilisation de cette technologie par rapport au scanner CT conventionnel est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’imagerie CBCT/cone beam. L’augmentation de l’inclinaison vers l’imagerie CBCT / faisceau conique en raison des divers avantages qu’elle offre, tels qu’une dose de rayonnement plus faible pour les patients dans la plupart des cas, une alternative raisonnable à la tomodensitométrie en termes de coût et de résolution améliorée, des temps d’acquisition plus courts pour la résolution nécessaire en dentisterie et les résultats détaillés accélèrent la croissance du marché de l’imagerie CBCT/cone beam. L’augmentation de la demande d’imagerie dentaire numérique et de solutions de soins de santé avancées et le nombre croissant de dentisteries esthétiques à travers le monde influencent davantage le marché de l’imagerie CBCT/cone beam. De plus, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence des troubles dentaires et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché de l’imagerie CBCT/cone beam. En outre, les progrès technologiques et l’acceptation des systèmes CBCT pour l’imagerie mammaire offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de l’imagerie CBCT/cone beam au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût élevé associé aux systèmes CBCT et les problèmes de gestion de volumes élevés de données d’image sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de l’imagerie CBCT/cone beam. La difficulté de survie des nouveaux entrants et des petits acteurs devrait défier le marché de l’imagerie CBCT / cone beam au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie CBCT / cone beam fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché et taille du marché de l’imagerie CBCT / Cone Beam

Le marché de l’imagerie CBCT/cone beam est segmenté en fonction du type de détecteur, de la position du patient, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de détecteur, le marché de l’imagerie CBCT/cone beam est segmenté en intensificateur d’image et détecteur d’imageur à écran plat.

Sur la base de la position du patient, le marché de l’imagerie CBCT/cone beam est segmenté en assis, debout et couché.

Sur la base de l’application, le marché de l’imagerie CBCT/cone beam est segmenté en applications dentaires, implantologie, chirurgie buccale et maxillo-faciale, orthodontie, endodontie, dentisterie générale, troubles de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), parodontie, dentisterie médico-légale et autres applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie CBCT/cone beam est segmenté en instituts universitaires et de recherche, hôpitaux, cabinets privés, cliniques, centres ambulatoires et centres de diagnostic.

Table des matières:

introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Analyse au niveau du pays du marché mondial CBCT / Cone Beam Imaging

Le marché de l’imagerie CBCT/cone beam est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de détecteur, position du patient, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie CBCT/cone beam sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie CBCT/cone beam en raison de l’incidence croissante des troubles dentaires, de la prévalence élevée des troubles ORL, de l’augmentation des dépenses en services dentaires, de la sensibilisation accrue aux systèmes CBCT par le biais de conférences et de symposiums, du nombre croissant de troubles orthopédiques et de sports blessures et la présence d’un grand nombre de joueurs de premier plan dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché de l’imagerie CBCT / cone beam fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

