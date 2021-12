Développement du marché de la thérapie guidée par l’image par les principaux acteurs éminents, croissance et prévisions 2021 à 2028

DBMR a ajouté un autre rapport intitulé Marché de la thérapie guidée par l’image avec des tableaux d’informations pour les années authentiques et chiffrées traités avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une enquête simple et détaillée. Le rapport sur le marché de la thérapie guidée par l’image fournit des données précises sur les modèles de marché, les changements modernes et la conduite des clients, etc. systèmes commerciaux. Étant une source de données confirmée et fiable, ce rapport d’enquête statistique offre une perspective ajustable sur les modèles actuels du marché, les éléments émergents, les circonstances et les ouvertures qui conduisent l’entreprise dans la bonne direction.

Le marché mondial de la thérapie guidée par l’image devrait connaître un TCAC substantiel de 6,72 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La croissance accrue du marché peut être attribuée à l’innovation technologique.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la thérapie guidée par l’image est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la thérapie guidée par l’image pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la thérapie guidée par l’image sont : Koninklijke Philips NV, Abbott, Siemens Healthcare Private Limited, GENERAL ELECTRIC COMPANY, FUJIFILM Holdings Corporation, Medtronic, Brainlab AG, Varian Medical Systems, Inc., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION , Analogic Corporation, TOSHIBA CORPORATION, Hitachi, Ltd, XinRay Systems, C-RAD, Elekta AB, Accuray Incorporated, IBA Worldwide, Isoray Inc, Mevion Medical Systems, Olympus Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, entre autres.

Définition du marché : marché mondial de la thérapie guidée par l’image

La pratique consistant à utiliser l’imagerie médicale pour organiser, mettre en œuvre et évaluer des interventions thérapeutiques et des procédures chirurgicales est un traitement guidé par l’image. À l’aide de systèmes de traitement guidés par l’image, les chirurgies peuvent être réalisées de manière plus précise et moins invasive. De l’autre côté, les systèmes de traitement guidés par l’image contrôlent les chirurgies mini-invasives. L’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie par émission de positons (TEP), l’échographie (États-Unis) et la tomodensitométrie (CT) sont les méthodes d’imagerie les plus couramment utilisées.

Facteurs de marché

L’augmentation des cas de maladies chroniques telles que le cancer stimule la croissance du marché

La multiplication des initiatives en radiothérapie anticancéreuse dynamise le marché

La préférence croissante pour les thérapies minimales propulse également la croissance de ce marché

L’augmentation des investissements des entreprises privées pour développer ces systèmes devrait également stimuler la croissance de ce marché.

Restriction du marché

Le coût élevé associé aux systèmes de thérapie devrait freiner la croissance du marché

Le manque de professionnels qualifiés dans les pays en développement peut restreindre la demande du marché

Des réglementations strictes en matière de procédures devraient également entraver la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la thérapie guidée par l’image

Par produit

Tomographie par émission de positons (TEP)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Autres

Par application

Oncologie

Cardiologie et électrophysiologie

Neurochirurgie

Urologie

Autres

Par utilisateur final

Centres de chirurgie ambulatoire

Hôpitaux

Cliniques

Développements clés sur le marché :

En décembre 2019, Koninklijke Philips NV, un leader clé des technologies de la santé, a lancé un concept unique de réalité mixte développé en collaboration avec Microsoft Corp. pour la salle d’opération du futur. Sur la base des connaissances de Philips en thérapie guidée par l’image et de la plate-forme informatique holographique Microsoft HoloLens 2, les deux sociétés ont présenté une application technologique innovante pour les thérapies mini-invasives guidées par l’image

En juin 2017, Koninklijke Philips NV a acquis Spectranetics. Conformément à l’accord, la société a versé 2,05 milliards de dollars à Spectranetics. Par cette acquisition la société renforce son activité dans le groupe d’activités de thérapie guidée par l’image

