Développement du marché de la spectroscopie infrarouge par les principaux acteurs éminents, croissance et prévisions 2021 à 2028

Le marché mondial de la spectroscopie infrarouge devrait atteindre une valeur estimée à 1,65 milliard USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel de 7,2% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation des investissements en R&D dans les domaines pharmaceutique et des sciences de la vie, à des réglementations et lois strictes relatives à la technologie d’analyse des procédés dans l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’aux avancées et développements technologiques dans le domaine de la spectroscopie.

Marché mondial de la spectroscopie infrarouge par type de produit (spectroscope IR de paillasse, microscopie IR, spectroscope IR portable, spectroscope IR à trait d’union, spectroscope IR térahertz), spectre (proche infrarouge, infrarouge lointain, infrarouge moyen), application (pharma et biotechnologie, aliments et boissons, Essais environnementaux, universitaires, sécurité, industriel, pétrochimie, semi-conducteurs, autres), technologie (spectroscopie infrarouge dispersive et spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de la spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est la technique analytique la plus couramment utilisée. Il est utilisé par les chercheurs scientifiques dans de nombreuses activités, telles que la caractérisation des protéines, l’analyse des semi-conducteurs à l’échelle nanométrique et l’exploration spatiale. La spectroscopie infrarouge offre plusieurs avantages, tels qu’une vitesse de balayage élevée, une résolution élevée et une sensibilité élevée. Il fournit également un large éventail d’applications, telles que l’identification de substances, la détermination de la structure moléculaire, la détection d’impuretés et l’identification de groupes fonctionnels. La spectroscopie infrarouge peut être utilisée à la fois dans l’analyse qualitative et quantitative et elle n’a pas de contraintes de phase.

Analyse compétitive :

Le marché mondial de la spectroscopie infrarouge est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Voici quelques exemples de stratégies/développements récents : En février 2014, Thermofisher Scientific, Inc. a acquis Life Technology Inc., en novembre 2014, Agilent Technologies a présenté son package FTIR portable, entre autres. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la spectroscopie IR pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la spectroscopie infrarouge

Concurrents clés du marché : marché mondial de la spectroscopie infrarouge

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de la spectroscopie infrarouge sont TeraView Limited, Teledyne Technologies Incorporated, Agilent Technologies, Inc., BaySpec, Inc., HORIBA ABX, Ltd., Spectra Analysis Instruments, Inc., Avantes BV, Bruker, Carl Zeiss AG, Galaxy Scientific Inc, Gasera Ltd., Ibsen Photonics A/S, Merck KGaA, Darmstadt, PerkinElmer Inc., Shimadzu Corporation, VIAVI Solutions Inc., JASCO., Teledyne Princeton Instruments, Menlo Systems, TOPTICA Photonics AG, Advancedphotonix , entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la spectroscopie infrarouge dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

