Développement du marché de la santé comportementale Tendances de l’industrie Facteurs clés Segmentation et prévisions jusqu’en 2022-2029

Le marché de la santé comportementale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 5 162,9 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 10,64 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages de la santé comportementale, ce qui créera en outre diverses opportunités pour la croissance du marché.

Acteurs majeurs : –

Cerner Corporation.; Netsmart Technologies, Inc. ; Solutions de base, Inc ; MindLinc ; Gestion NXGN, LLC ; Groupe d’écho ; Valant Inc.; WELLIGENT, INC. ; Qualifacts Systems, Inc. ; Crédible; Médiatab.; Kareo, Inc. ; Solutions de soins de santé Compulink ; Systèmes de données avancés ; AdvancedMD, Inc. ; Services de santé universels, Inc. ; Services de santé comportementale; Séton de l’Ascension ; Services de santé mentale de l’océan.; Options de santé de balise.;

parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial de la santé comportementale, par composant (logiciel, services d’assistance), modèle de prestation (propriété, abonnement), fonction (clinique, administrative, financière), utilisateur final (fournisseurs, hôpitaux et cliniques, centres communautaires, payeurs, patients), type de trouble (Trouble d’anxiété, TDAH, troubles bipolaires, trouble de consommation d’alcool, dépression, trouble de l’alimentation, trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble de toxicomanie, schizophrénie, autres), service (conseils externes, gestion de cas intensive, services de traitement à domicile , Traitement hospitalier pour patients hospitalisés, Service de santé mentale d’urgence, Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde , Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines,Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le paysage concurrentiel du marché de la santé comportementale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la santé comportementale.

Portée du marché mondial de la santé comportementale et taille du marché

Le marché de la santé comportementale est segmenté en fonction du composant, du modèle de prestation, de la fonction, du type de trouble, du service et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base des composants, le marché de la santé comportementale est segmenté en logiciels et services d’assistance. Les logiciels ont été encore segmentés en intégrés et autonomes.

Sur la base du modèle de prestation, le marché de la santé comportementale est segmenté en propriété et abonnement.

Basé sur la fonction, le marché de la santé comportementale est segmenté en clinique, administrative et financière. Le segment clinique a été encore segmenté en DSE, aide à la décision clinique, plans de soins, prescription électronique et télésanté. Le segment administratif a été subdivisé en planification patient/client, gestion de documents, gestion de cas, gestion de la main-d’œuvre et intelligence d’affaires. Le segment financier a été encore segmenté en gestion du cycle de revenus, soins gérés, grand livre et paie.

Sur la base du type de trouble, le marché de la santé comportementale est segmenté en trouble anxieux, TDAH, troubles bipolaires, trouble de la consommation d’alcool, dépression, trouble de l’alimentation, trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble de toxicomanie, schizophrénie et autres.

Basé sur le service, le marché de la santé comportementale est segmenté en conseil ambulatoire, gestion de cas intensive, services de traitement à domicile, traitement hospitalier, service de santé mentale d’urgence et autres.

Le marché de la santé comportementale a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en prestataires, hôpitaux et cliniques, centres communautaires, payeurs et patients.

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.