Développement du marché de la physiothérapie Tendances de l’industrie Segmentation des facteurs clés et Olean Professionnels de la physiothérapie AmeriCare Physical Therapy Rehab Alternatives PLLC

Thérapie physiqueLe marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé sain de 6,15 % au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la disponibilité facile de la physiothérapie dans les établissements de santé tels que les cabinets privés, les hôpitaux et autres, ce qui stimule principalement le taux de croissance du marché.

Scénario de marché de la physiothérapie

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la physiothérapie s’accélère en raison de l’augmentation des cas d’accidents à travers le monde. De plus, les progrès rapides de l’établissement de santé ainsi que la prise de conscience croissante de l’importance de la physiothérapie devraient également alimenter la demande du marché de la physiothérapie au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Alors que le coût élevé de la la physiothérapie et la diminution du nombre de centres de physiothérapie entraveront la croissance du marché de la physiothérapie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché de la physiothérapie ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du niveau de vie, de l’évolution rapide du mode de vie et de la sensibilisation accrue aux troubles physiques dans cette région.

Portée du marché de la physiothérapie

Le marché de la physiothérapie est segmenté sur la base des pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique en Amérique du Nord, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, en Russie, en Italie, en Espagne, en Turquie, dans le reste de l’Europe en Europe, en Chine, au Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché de la physiothérapie sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des applications, le marché de la physiothérapie est divisé en physiothérapie orthopédique, physiothérapie gériatrique, physiothérapie neurologique, physiothérapie cardiopulmonaire et pulmonaire et autres. En fonction du groupe d’âge, le marché de la physiothérapie est divisé en pédiatrie, adultes et personnes âgées. Le segment des utilisateurs finaux du marché de la physiothérapie est divisé en hôpitaux, cabinets privés, cliniques externes, centres de sports et de fitness et autres. Sur la base de la procédure de traitement, le marché de la physiothérapie est segmenté en équipement, thérapies et produits.

La physiothérapie est un type de méthode de traitement qui utilise des techniques telles que l’exercice, le massage et autres afin de pouvoir guérir toute maladie ou blessure. Certains des types courants de thérapies physiques consistent en cardiopulmonaire et physiothérapie pulmonaire, physiothérapie neurologique, thérapies physiques gériatriques et autres.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Professionnels de la physiothérapie Olean

Physiothérapie AmeriCare

Alternatives de réadaptation LLC

Physiothérapie PIVOT

SPI ProHealth Limited Hong Kong

Physiothérapie Meier & Marsh

BTL

DJO Global, Inc.

Santé des performances

Physiothérapie athlétique

Geisinger Santé

JAG-ONE PT

Segments :

Par application (kinésithérapie orthopédique, kinésithérapie gériatrique, kinésithérapie neurologique, kinésithérapie cardiopulmonaire et pulmonaire, autres)

Groupe d’âge (pédiatrie, adultes, personnes âgées)

Utilisateur final (hôpitaux, cabinets privés, cliniques externes, centres de sports et de remise en forme, autres)

