Développement du marché de la biochirurgie en Europe, avenir, ventes, analyse de l’offre et de la consommation et prévisions jusqu’en 2028

Le marché européen de la biochirurgie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 6,81 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La demande croissante de chirurgie mini-invasive couplée à une augmentation continue du vieillissement de la population souffrant de maladies chroniques font partie des facteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché européen de la biochirurgie au cours de la période de prévision. D’autre part, la croissance rapide du marché européen de la biochirurgie au cours de la période de prévision sera alimentée par la disponibilité facile de produits multifonctionnels qui accélèrent la guérison et aident à réduire le temps de récupération post-chirurgicale. De plus, les produits de biochirurgie sont utilisés dans les procédures chirurgicales pour l’adhésion ou le scellement des plaies et la cicatrisation des os et des tissus blessés, ce qui alimente également la demande du marché européen de la biochirurgie au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le développement technologique rapide influence également énormément la croissance. du marché européen de la biochirurgie.

Étendue du marché de la biochirurgie en Europe et taille du marché

Le marché européen de la biochirurgie est segmenté en fonction du type de produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché européen de la biochirurgie est segmenté en substituts de greffe osseuse, attaches de tissus mous, agents hémostatiques, scellants et adhésifs chirurgicaux , barrières anti-adhérence et renforts de lignes d’agrafes. Les substituts de greffe osseuse ont en outre été segmentés en matrice osseuse déminéralisée, greffes osseuses synthétiques, protéines morphogénétiques osseuses et autres. Les attaches des tissus mous ont en outre été segmentées en mailles synthétiques et mailles biologiques. Les cellules biologiques sont sous-segmentées en allogreffes et xénogreffes. Les agents hémostatiques ont en outre été segmentés en agents hémostatiques à base de thrombine, en agents hémostatiques à base de cellulose régénérée oxydée et en agents hémostatiques combinés.

Les mastics et adhésifs chirurgicaux ont en outre été segmentés en mastics et adhésifs naturels/biologiques et en mastics et adhésifs synthétiques et semi-synthétiques. Les scellants et adhésifs naturels/biologiques sont sous-segmentés en scellants à base de fibrine, scellants à base de collagène, scellants à base de gélatine, scellants à base d’albumine, scellants et adhésifs à base de sang humain, scellants et adhésifs à base de sang humain, animaux et autres. Les mastics et adhésifs synthétiques et semi-synthétiques sont sous-segmentés en hydrogels peg, mastics et adhésifs à base de cyanoacrylate, mastics et adhésifs à base d’uréthane et autres. Les barrières d’adhérence ont en outre été segmentées en barrières d’adhérence synthétiques et barrières d’adhérence naturelles.

Les barrières d’adhérence synthétiques sont sous-segmentées en barrières d’adhérence à base d’acide hyaluronique, barrières d’adhérence à base de cellulose régénérée, barrières d’adhérence à base de chevilles et leurs barrières d’adhérence synthétiques. Les barrières d’adhérence naturelles sont sous-segmentées en barrières d’adhérence collagène-protéine et barrières d’adhérence à base de fibrine. Les mastics et adhésifs synthétiques et semi-synthétiques sont sous-segmentés en hydrogels peg, mastics et adhésifs à base de cyanoacrylate, mastics et adhésifs à base d’uréthane et autres. Les barrières d’adhérence ont en outre été segmentées en barrières d’adhérence synthétiques et barrières d’adhérence naturelles. Les barrières d’adhérence synthétiques sont sous-segmentées en barrières d’adhérence à base d’acide hyaluronique, barrières d’adhérence à base de cellulose régénérée, barrières d’adhérence à base de chevilles et leurs barrières d’adhérence synthétiques.

Les mastics et adhésifs synthétiques et semi-synthétiques sont sous-segmentés en hydrogels peg, mastics et adhésifs à base de cyanoacrylate, mastics et adhésifs à base d’uréthane et autres. Les barrières d’adhérence ont en outre été segmentées en barrières d’adhérence synthétiques et barrières d’adhérence naturelles. Les barrières d’adhérence synthétiques sont sous-segmentées en barrières d’adhérence à base d’acide hyaluronique, barrières d’adhérence à base de cellulose régénérée, barrières d’adhérence à base de chevilles et leurs barrières d’adhérence synthétiques. Les barrières d’adhérence naturelles sont sous-segmentées en barrières d’adhérence collagène-protéine et barrières d’adhérence à base de fibrine. Les barrières d’adhérence ont en outre été segmentées en barrières d’adhérence synthétiques et barrières d’adhérence naturelles.

Les barrières d’adhérence synthétiques sont sous-segmentées en barrières d’adhérence à base d’acide hyaluronique, barrières d’adhérence à base de cellulose régénérée, barrières d’adhérence à base de chevilles et leurs barrières d’adhérence synthétiques. Les barrières d’adhérence naturelles sont sous-segmentées en barrières d’adhérence collagène-protéine et barrières d’adhérence à base de fibrine. Les barrières d’adhérence ont en outre été segmentées en barrières d’adhérence synthétiques et barrières d’adhérence naturelles. Les barrières d’adhérence synthétiques sont sous-segmentées en barrières d’adhérence à base d’acide hyaluronique, barrières d’adhérence à base de cellulose régénérée, barrières d’adhérence à base de chevilles et leurs barrières d’adhérence synthétiques. Les barrières d’adhérence naturelles sont sous-segmentées en barrières d’adhérence collagène-protéine et barrières d’adhérence à base de fibrine.

Le segment des applications du marché européen de la biochirurgie est segmenté en chirurgie générale, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie neurologique, chirurgie reconstructive, chirurgie gynécologique, chirurgie thoracique et chirurgie urologique.

Analyse au niveau national du marché de la biochirurgie en Europe

Le marché européen de la biochirurgie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et application, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biochirurgie en Europe sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. La France devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le système financier français en croissance rapide est susceptible de créer de nouvelles opportunités au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biochirurgie en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de la biochirurgie en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’orientation des entreprises sur le marché européen de la biochirurgie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché européen de la biochirurgie sont Sanofi, B. Braun Melsungen AG, Aroa Biosurgery Limited, Sanofi, CSL Limited, Integra LifeSciences Corporation, Tissue Regenix Group et Getinge AB, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

