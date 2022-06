Développement des lumières à base de LED pour offrir des opportunités de croissance au marché de l’éclairage de vision industrielle au cours de la période 2021-2028

Selon le rapport Insight Partners Machine Vision Lighting Market 2028, examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports d’étude de marché sur l’éclairage de vision industrielle offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché de l’éclairage de vision industrielle en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché de l’éclairage de vision industrielle jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type d’éclairage, spectre de lumière et application», le marché était évalué à 1186,6 millions de dollars américains en 2020 et est projeté atteindre 2 038,8 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 8,0 % de 2021 à 2028.

Dans les systèmes de vision industrielle, les lumières LED ont été reconnues comme une base technologique pour l’éclairage des objets de test. Cependant, il y a encore un besoin d’optimisation. Certaines applications spécifiques aux clients manquent de conceptions mécaniques et optiques individuelles. Un grand nombre d’utilisateurs finaux de vision industrielle ont besoin d’un éclairage avec une intensité plus élevée, disponible à un prix inférieur et une intégration plus facile. Les facteurs essentiels comprennent des possibilités d’adaptation centrées sur le client dans la géométrie de l’éclairage, de nombreuses sélections de fonctionnement et des délais de livraison rapides avec des longueurs d’onde. Les exigences pour les systèmes d’éclairage particulièrement à haute densité de puissance pour un processus de production plus rapide, qui nécessitent des temps d’exposition plus courts et, par conséquent, une plus grande intensité lumineuse, connaissent une forte demande. Les fabricants d’éclairage de vision industrielle répondent donc à cette tendance en fabriquant des LED haute puissance. Les développements constants des éclairages à base de LED pour les applications complexes des utilisateurs finaux devraient offrir une opportunité prospère au marché.

Une étude de marché sur l’éclairage de vision industrielle a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche a impliqué l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les barrières du marché. , et les défis.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPEL00002374/

Certaines des sociétés en concurrence sur le marché de l’ÉCLAIRAGE DE VISION MACHINE sont Advanced Illumination Inc, EFFILUX, Moritex Corporation, National Instruments Corporation, Omron Microscan System, Inc., Cognex Corporation, ProPhotonix Limited, Smart Vision Lights, Spectrum Illumination, TPL Vision

Segmentation du marché de l’éclairage de vision industrielle:

par type d’éclairage

LED

Lumières à fibre optique (halogène)

Éclairage fluorescent

Xénon

Autres

Par spectre de lumière

Spectre visible Spectre

UV Spectre

IR

Par application

Automobile

Électronique grand public

Agroalimentaire

Pharmaceutique

Logistique

Autres

Achetez une copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPEL00002374/

Raisons d’acheter ce rapport

Met en évidence les priorités commerciales clés pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Éclairage de vision industrielle, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial pour les composants, le type et les utilisateurs finaux.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876