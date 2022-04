Développement des détails de la recherche sur l’analyse globale du marché des systèmes bancaires de détail de base, les tendances, la taille, les perspectives et les prévisions jusqu’en 2028

Le marché du système bancaire central de détail devrait passer de 6,529,83 millions de dollars en 2021 à 11,410,83 millions de dollars en 2027.

Retail Core Banking System est une solution pour les services bancaires personnels ou les services bancaires aux consommateurs qui donne aux banques la possibilité de mieux servir leurs clients via les canaux numériques. Ces solutions aident les clients à transférer et déposer de l’argent en toute sécurité, à accéder au crédit et à mieux gérer leur argent. La mise en œuvre du système bancaire de détail devrait stimuler la demande sur le marché du système bancaire de détail en permettant un financement à faible coût pour les banques, en établissant une base solide et en maintenant une gestion efficace de la relation client (CRM). En outre, la demande croissante des clients pour les services bancaires par Internet et les services bancaires mobiles soutient la croissance du marché. En outre, l’intensification de la concurrence de divers portefeuilles de paiement mobile et d’autres technologies financières devrait stimuler la croissance du marché, car les banques adoptent de meilleures solutions pouvant fournir des solutions de paiement faciles à leurs clients.

Marché des systèmes bancaires de détail de base – Profil de l’entreprise

• Avalok

• FIS • Fiserv

Inc.

• Infosys Ltd.

• Intellect Design Arena Ltd

• Oracle Corporation

• SAP SE

• Sopra Steria

• Tata Consultancy Services Limited

• Siège de Temenos SA

Les acteurs opérant sur le marché Systèmes bancaires de détail se concentrent sur des stratégies telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits pour maintenir leur position sur le marché Systèmes bancaires de détail. Certains des principaux acteurs du marché des systèmes bancaires de détail de base sont:

En octobre 2020, NEC a acquis Avaloq pour 2,2 milliards de dollars. NEC accordera une grande importance à l’établissement de relations à long terme avec Avaloq et ses clients et se concentrera sur la fourniture de nouvelles solutions qui intègrent le logiciel Avaloq aux technologies NEC, y compris les solutions d’authentification biométrique.

En août 2020, la Banque nationale de Bahreïn a chargé la société Infosys de transformer numériquement son activité bancaire transactionnelle.

Marché des systèmes bancaires de détail de base – Offre

• Solutions

• Services

Marché des systèmes bancaires de détail de base – Par distribution

• Cloud

• Sur site

Marché des systèmes bancaires de détail de base – Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o France

o Allemagne

o Russie

o Royaume-Uni

o Italie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique (APAC)

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie

o Corée

o Reste APAC

• MEA

o Arabie Saoudite

o Emirats Arabes Unis

o Afrique du Sud

o Reste MEA

• SAM

o Brésil

o Argentine

o Reste SAM

