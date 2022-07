Détection, surveillance et sécurité des rayonnements médicaux Opportunités d’investissement sur le marché, part de l’industrie et rapport d’analyse des tendances jusqu’en 2027

Le marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des rayonnements médicaux devrait valoir 1 339,4 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché devrait croître en raison du nombre croissant d’incidences liées au cancer. L’utilisation croissante de la radiothérapie et de la médecine nucléaire pour le diagnostic et le traitement stimulera la demande du marché.

Un autre facteur déterminant est la croissance des centres d’imagerie diagnostique et l’augmentation du nombre de personnes couvertes par l’assurance. L’utilisation de technologies de pointe par le biais de la R&D affecte positivement le marché. La radiation médicale est liée à plusieurs complications de santé. Le gouvernement soutient les initiatives prises pour trouver une solution aux problèmes liés aux radiations. La prise de conscience croissante parmi les personnes à travers le monde est également un facteur moteur sur le marché. Les effets néfastes de ces dispositifs sur l’implication humaine dans l’industrie de la santé créent une demande de dispositifs de sécurité.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des rayonnements médicaux, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel . L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Le rapport explore en outre les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont

Mirion Technologies, Inc., Sun Nuclear Corporation, Thermo Fisher Scientific, Fortive Corporation, Bertin Instruments, Polimaster, Inc., Biodex Medical Systems, Inc., Amray Group, PTW Freiburg GmBH, Infab Corporation, entre autres.

Pour les besoins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des radiations médicales sur le produit, les détecteurs, l’application et la région :

Perspectives du produit (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Dosimètres personnels

Dosimètres passifs Dosimètres actifs

Moniteurs de processus de zone

Moniteurs de rayonnement de l’environnement

Moniteurs de contamination de surface

Moniteurs de matières radioactives

Autres produits de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

Perspectives des détecteurs (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Détecteurs remplis de gaz

Compteurs GM Chambres d’ionisation Compteurs Proportionnels

Scintillateurs

Scintillateurs inorganiques Scintillateurs organiques

Détecteurs à semi-conducteurs

Détecteurs à semi des détecteurs de diamants

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Centres de Chirurgie Ambulatoire

Cliniques

Autres

La bifurcation régionale du marché de la détection, de la surveillance et de la sécurité des radiations médicales comprend

: Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des radiations médicales avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché, depuis des informations primaires et secondaires perspicaces. données de recherche. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de la détection, de la surveillance et de la sécurité des radiations médicales, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation et les revenus.

Faits saillants de la table des matières (TOC) :

Aperçu du marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des rayonnements médicaux

Analyse concurrentielle du marché de la détection, de la surveillance et de la sécurité des radiations médicales

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des rayonnements médicaux

Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation du marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des rayonnements médicaux

Analyse de marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix de la détection, de la surveillance et de la sécurité des rayonnements médicaux

Analyse basée sur les applications du marché mondial de la détection, de la surveillance et de la sécurité des rayonnements médicaux

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial Détection, surveillance et sécurité des rayonnements médicaux

Prévisions du marché mondial Détection, surveillance et sécurité des radiations médicales (2020-2027)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

