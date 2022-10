Détection et analyse des contaminants alimentaires Dynamique du marché, analyse complète, perspectives et opportunités 2022-2028

Une nouvelle étude intitulée Marché Détection et analyse des contaminants alimentaires mondial de 2022 à 2028 a été publiée par MarketsandResearch.biz . Le document examine en profondeur les principales stratégies de croissance, les moteurs, les opportunités, les segments importants, l’analyse des cinq forces de Porter et l’environnement concurrentiel. La recherche analyse en profondeur les principales poches d’investissement, les stratégies les plus réussies, les moteurs et les opportunités, la taille et les estimations du marché, le paysage concurrentiel et l’évolution des tendances du marché.

Les tendances, le développement et les canaux de commercialisation du marché Détection et analyse des contaminants alimentaires mondial sont étudiés. Enfin, la viabilité des nouveaux projets d’investissement est évaluée et les résultats de la recherche sont présentés. De 2022 à 2028, le marché Détection et analyse des contaminants alimentaires sera prévu par région, type et application, avec les ventes et les revenus. Enfin, ce rapport examine le paysage du marché et ses perspectives de croissance dans les années à venir.

Il fournit également un bref aperçu du cycle de vie du produit, en le comparant aux produits pertinents d’autres industries qui ont déjà été commercialisés, détaille le potentiel de diverses applications, discute des innovations de produits récentes et donne un aperçu des parts de marché régionales potentielles .

Le segment de type comprend :

Détection et analyse des résidus de pesticides

Détection et analyse des résidus de moisissures

Autres

Le segment d’application comprend :

Usines de transformation des aliments

Institutions de sécurité alimentaire

Autres

Le segment régional comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie- Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Les entreprises incluent dans le rapport :

SGS SA

Intertek

Eurofins Scientific

Bureau Veritas

Silliker

ALS Ltd

Asure Quality Limited

Microbac Laboratories

Covance Inc

DTS Food Laboratories

Bio-Rad Laboratories

ALS Limited

TUV SUD

AsureQuality Ltd.

DNV GL

