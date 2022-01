Détecteur à écran plat portable Marché Chiffre d’affaires 2022, taux de croissance, application, ventes, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Détecteur à écran plat portable marché Le rapport de recherche fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à des contributions primaires approfondies d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et de la recherche secondaire. En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Le détecteur à écran plat portable est une sorte de radiographie numérique directe qui convertit les rayons X en lumière ou en charge respectivement et les lectures sont effectuées à l’aide d’un réseau de transistors à couche mince. Il existe deux principaux types de détecteurs à écran plat portables, le premier est le détecteur à écran plat à conversion directe et l’autre est le détecteur à écran plat indirect. Le FPD direct convertit les rayons X en lumière, puis charge tandis que le FPD indirect convertit les rayons X pour se charger directement.

(**Remarque : L’échantillon de ce rapport est mis à jour avec l’analyse d’impact COVID-19**)

Savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché mondial des détecteurs à écran plat portables | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici :

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00016801/

Les principaux acteurs du marché des détecteurs à écran plat portables :

Société d’imagerie Varex

Groupe Thales

Canon, Inc

Konica Minolta, Inc

Teledyne DALSA Inc

Fujifilm Holdings Corporation

Groupe Agfa-Gevaert

Santé Carestream

Viewworks Co, Ltd

Société analogique

La structure du rapport sur le marché des détecteurs à écran plat portables peut être classée dans les sections suivantes :

Portée du rapport et méthodologie de recherche

Points clés à retenir

Variables du marché et leur impact sur la croissance et outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Estimations et prévisions du marché (avec comme année de base 2019, les informations historiques de 2016 et 2018 et les prévisions de 2022 à 2028). Estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie qui sont résumées pour former le marché mondial.

Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails détaillés sur la structure du marché et les engagements stratégiques ainsi que leur impact.

Impact du marché des détecteurs à écran plat portables covid-19on

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits. Selon la situation actuelle du marché,

Vous évaluez l’impact de covid-19 sur le marché Détecteurs à écran plat portables ? Visitez ici pour une copie pdf >>

https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00016801/

Segmentation du marché

Le marché des détecteurs à écran plat portables est segmenté sur la base du marché des détecteurs à écran plat portables. Sur la base du type, le marché est segmenté en détecteurs plats indirects et détecteurs plats directs. Sur la base de la taille du panneau, le marché est segmenté en FPD de grande surface et FPD de petite surface. Sur la base du système, le marché est segmenté en tant que systèmes de radiographie numérique de modernisation et de nouveaux systèmes de radiographie numérique. Et sur la base de l’application, le marché est segmenté en imagerie thoracique, orthopédique, dentaire et autres.

Cadre régional

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2019 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des détecteurs à écran plat portables de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue davantage la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Détecteur à écran plat portable dans ces régions.

Achetez ce rapport sur –

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00016801/

Le rapport sur le marché des détecteurs à écran plat portables fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il évalue également la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et propose une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

Table des matières

introduction

Points clés à retenir

Méthodologie de recherche

Paysage du marché des détecteurs à écran plat portables

Marché des détecteurs à écran plat portables – dynamique clé du marché

Marché des détecteurs à écran plat portables – analyse du marché mondial

Marché des détecteurs à écran plat portables – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – produits et services

Marché des détecteurs à écran plat portables – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – application

Aperçu

Revenus et prévisions du marché des détecteurs à écran plat portables jusqu’en 2028 – analyse géographique

Paysage de l’industrie

Marché des détecteurs à écran plat portables, profils clés des entreprises

appendice

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686

Courriel : sales@theinsightpartners.com