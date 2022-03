Détails de la recherche Développements dans l’analyse globale du marché du système de gestion des files d’attente, tendances, taille, perspectives et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des systèmes de gestion de file d’attente devrait passer de 444,1 millions de dollars US en 2020 à 618,9 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,9 % de 2020 à 2027.

L’accent mis sur l’amélioration de la qualité du service est attribué à la croissance du marché. La croissance rapide de la population a modifié l’environnement de contact avec les clients dans tous les secteurs. Cela a entraîné des files d’attente non organisées, qui frustrent la foule et détériorent la qualité du service. De plus, aux heures de pointe, la file d’attente continue d’augmenter, ce qui entraîne une perte de qualité de service car le personnel tente de gérer la file d’attente manuellement. Offrir une qualité de service améliorée est de la plus haute importance pour les fournisseurs de services, quel que soit le secteur. Dans le but de gérer efficacement la file d’attente et d’améliorer la qualité du service, les fournisseurs de services respectifs optent pour des solutions de gestion de file d’attente, qui, à leur tour, propulsent la croissance du marché des systèmes de gestion de file d’attente.

Marché du système de gestion des files d’attente – Profils d’entreprise

Qmatic

Qminder Limited

Q-nomy Inc.

Seehash Softwares Pvt. Ltd

Skiplino

Wavetec

XIPHIAS Software Technologies Pvt. Ltée

Aurionpro Solutions Limitée

Advantech Co. Ltée

SEDCO

Les systèmes de file d’attente automatisés permettent aux clients de vérifier l’état de leur file d’attente à leur convenance, ce qui leur permet en outre d’utiliser le temps d’attente pour d’autres travaux. Plusieurs fournisseurs de services ont acheté et installé des systèmes automatisés de gestion des files d’attente, qui demandent automatiquement aux acheteurs/clients de passer au prochain comptoir accessible. Cela facilite le flux de travail, réduit le temps d’attente des clients, améliore l’interaction entre le personnel et les clients, améliorant ainsi la qualité du service. Ces avantages attirent un nombre important de fournisseurs de services dans tous les secteurs, ce qui stimule la croissance des revenus du marché des systèmes de gestion des files d’attente.

Alors que le nombre de passagers continue d’augmenter, les aéroports sont confrontés à la demande continue de solutions innovantes pour répondre à la demande. Les aéroports sont confrontés à un défi important pour maintenir une file d’attente organisée au comptoir de billetterie, à la zone de contrôle et à la section des douanes. Cela exige des solutions sophistiquées qui permettent d’alléger le débit des passagers, améliorant ainsi l’efficacité du service et le retour sur investissement. À cet égard, l’adoption du système de gestion des files d’attente est en augmentation dans les aéroports, ce qui stimule la croissance du marché des systèmes de gestion des files d’attente.

Les acteurs opérant sur le marché des systèmes de gestion de files d’attente se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2020, Qmatic a élargi son réseau de partenaires dans le but d’étendre sa portée mondiale en ajoutant de nouveaux partenaires aux États-Unis, au Myanmar, en Inde, en Suède et au Guatemala. Certains des nouveaux partenaires comprennent Unified Technologies et Custom Computer Cables of America des États-Unis et DTSolutions du Guatemala.

En 2020, SEDCO a signé un accord avec la banque Askari pour adopter la plateforme de gestion de l’expérience client (CEM) dans 20 agences, passant à 570 à l’avenir. Cet accord constitue une étape pour transformer le parcours client de la banque grâce aux solutions de transformation numérique des succursales de SEDCO, notamment CEM mobile, la gestion des files d’attente avec un système de BI intégré, la signalisation numérique, la gestion des commentaires des clients et la machine bancaire vidéo.

Le marché des systèmes de gestion de file d’attente a été segmenté comme suit :

Marché du système de gestion des files d’attente – par type

File d’ attente virtuelle File d’attente

linéaire

Marché du système de gestion des files d’attente – par composant

Services de solutions

Marché du système de gestion des files d’attente – par application

BFSI

Hôpitaux Points de

vente

Fournisseurs de services publics et aéroports

Restaurants

Bureaux gouvernementaux

Autres

Marché du système de gestion des files d’attente – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie

Russie

Royaume-Uni

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Japon

Chine

Australie

Inde

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

