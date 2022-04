d’ester cyanate Chiffre d’affaires, part, prévisions du marché des résines d’ester cyanate, 2021-2027

Le marché mondial des résines d’ester cyanate devrait atteindre 616,2 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les esters de cyanate à base d’un dérivé de bisphénol ou de novolaque sont utilisés dans la production de résines. Les résines d’ester cyanate ont diverses applications dans les industries d’utilisation finale telles que l’aérospatiale et la défense, l’automobile, l’électricité et l’électronique et les industries marines. Ces résines possèdent des propriétés telles qu’une résistance et une ténacité excellentes, une résistance aux hautes températures, de meilleures propriétés électriques et une absorption d’humidité plus faible.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent collectivement des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels que les coûts de fabrication élevés et les problèmes liés à la recyclabilité, et les tests de résines d’ester de cyanate posent des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait un impact certain sur le marché au cours de la période de prévision. Des progrès constants sur le marché des résines d’ester de cyanate grâce à des efforts innovants ont amélioré l’efficacité des résines.

L’Asie-Pacifique est une région clé pour le marché des résines d’esters de cyanate au cours de la période de prévision. La forte demande d’avions militaires de pays comme la Chine, le Japon et l’Inde et l’augmentation des dépenses de défense des gouvernements stimulent les industries de l’aérospatiale et de la défense dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché de la résine de cyanate.

Principaux participants Argosy International, Novoset, Tencate Advanced Composites, Hexcel Corporation, Cytec Solvay Group, Henkel, Huntsman Corporation, Lonza, Koninklijke Ten Cate BV. et MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que la

résine d’ester de cyanate à base de bisphénol détenait une part de marché plus importante de 53,4 % en 2018. Les résines d’ester de cyanate développées à partir de bisphénol possèdent des propriétés améliorées et sont plus résistantes que les résines époxy. De plus, le processus de durcissement de la résine d’ester de cyanate à base de bisphénol est plus facile que les résines époxy.

Le segment composite devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 11,8 % au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l’utilisation des composites principalement dans les industries de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense.

L’aérospatiale et la défense détenaient la plus grande part de marché de 56,4 % en 2018. La résine d’ester cyanate est largement utilisée dans la fabrication de pièces composites pour engins spatiaux et avions en raison de sa propriété de résistance aux hautes températures. Les engins spatiaux, les missiles et les ailes des avions militaires sont les principaux utilisateurs de ce produit dans l’industrie aérospatiale et de la défense.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé de 11,9 % au cours de la période de prévision. La présence croissante des principaux équipementiers d’avions (OEM) en Chine et au Japon et la demande croissante d’avions militaires alimentent le marché des résines d’esters de cyanate dans la région.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des résines d’ester cyanate en fonction du type de produit, de l’application, des industries d’utilisation finale et de la région :

Product Type Outlook (Volume, Kilo Tons; Revenue, USD Billion; 2018-2028)

base de bisphénol

de novolac à

(Volume, Kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Composites

Adhésifs

Autres

Utilisation finale Perspectives de l’industrie (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Aérospatiale et défense

Automobile

Électricité et électronique

Autres

