Des soins de santé à la demande pour renforcer le marché des systèmes de tomodensitométrie pour animaux de compagnie

Le marché Pet CT Systems devrait connaître un TCAC robuste à l’avenir. Le scénario actuel est celui de la prédiction du déroulement du traitement basé sur l’analyse des données. La technologie a dominé sous la forme de l’IoMT (Internet des objets médicaux), de l’IA (intelligence artificielle), du cloud computing, de l’analyse prédictive, etc. Avec l’avantage avéré de la réduction du nombre de blessés et de l’accès en temps réel à l’historique des patients, sans oublier la surveillance à distance, le secteur de la santé est là pour se redresser.

Les systèmes TEP/CT ont introduit l’exposition des images de correction. Les systèmes TEP/CT sont également plus rapides, grâce auxquels ils aident à réduire les artefacts de mouvement. Ce mélange unique d’informations fonctionnelles recueillies à l’aide de la tomographie par émission de positons (TEP), avec des informations anatomiques collectées à l’aide de la tomodensitométrie (CT), a conduit à une augmentation de l’adoption des systèmes TEP/CT à partir du moment où ils ont été introduits dans la pratique clinique. Les systèmes PET/CT présentent plusieurs avantages majeurs pour diverses applications par rapport aux systèmes PET.

Profils d'entreprise :

Siemens SA

Aperçu

Données financières clés

Analyse SWOT

Développements clés

Stratégie de marketing

Compagnie générale d’électricité

Koninklijke Philips N.V.

Hitachi, Ltd.

Canon Inc.

Neusoft Corporation

MinFound Medical Systems Co., Ltd

Autre

Marché des systèmes PET/CT : dynamique

Des investissements en capital élevés devraient être récupérés par une efficacité médicale et un débit de patients accrus, entraînant une diminution du coût effectif par image. Selon diverses études de recherche, à l’exclusion des coûts supplémentaires, l’utilisation de systèmes PET/CT est rentable car ces systèmes permettent d’éviter des procédures invasives supplémentaires ou des examens d’imagerie.

Selon le président de Clinical Radiologists, Springfield, un nouveau système PET/CT coûte environ 2 millions de dollars US et un système CT haut de gamme coûte environ 1 million de dollars US. L’achat de Biograph mCT coûte environ 600 000 à 700 000 USD de moins que l’achat de 2 systèmes haut de gamme différents. De plus, l’appareil peut être rangé dans une seule pièce.

De plus, la TEP est une procédure assez longue qui nécessite des scans à la fois de transmission et d’émission. L’image de fusion par les systèmes TEP/CT devait permettre de gagner du temps pendant près d’environ 20 à 30 minutes par patient, ce qui a entraîné une augmentation de 40 % du débit du patient.

Selon une étude publiée par le National Center for Biotechnology Information, aux États-Unis, les métastases trouvées chez 16 % des patients atteints de cancer, qui étaient initialement considérées comme résécables, ont permis de réaliser des économies de 1 066 USD par patient grâce à l’utilisation de la TEP/CT systèmes.

Cependant, la courte durée de conservation associée aux produits radiopharmaceutiques utilisés par les systèmes PET/CT devrait entraver la croissance du marché des systèmes PET/CT. Les isotopes radioactifs possèdent leur propre schéma de désintégration, qui dépend de l’énergie, de la matière et du taux de caractéristique.

Une demi-vie plus courte élève un rayonnement plus élevé sur une courte durée, ce qui constitue un inconvénient majeur pour le transport des radio-isotopes. Par exemple, un défi majeur dans l’utilisation du FDG est la demi-vie extrêmement courte du 18F, qui équivaut à environ 2 heures.

En pratique, cela indique que toutes les 2 heures de temps de trajet entre les cyclotrons responsables de la production du fluorodésoxyglucose et les systèmes PET-CT reproduisent le double des coûts du FDG, qui sont les seuls coûts variables les plus importants encourus par tous les systèmes PET-CT. Entreprise.

Marché des systèmes PET/CT : segmentation

PMR a segmenté le marché mondial des systèmes PET/CT en fonction du type de produit, des isotopes, de la modalité, des applications, de l’utilisation finale et de la région. Le marché des systèmes PET/CT par type de produit est segmenté en systèmes PET/CT en tranches bas de gamme (>20), systèmes PET/CT en tranches moyennes (21-64), systèmes PET/CT en tranches haut de gamme (<64 ). Par isotopes, le marché des systèmes PET/CT est segmenté en Flurodésoxyglucose, Fluorure de sodium 18 F, ATSM 62 Cu, FMISO, Thallium, Gallium et autres.

