des robots éducatifs Segmentation du marché des robots éducatifs par recherche qualitative et quantitative jusqu’en 2028 Incorporant Impact des aspects économiques et économiques

La taille du marché mondial des robots éducatifs devrait atteindre 4,02 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus robuste de 17,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation des incitations et des réglementations gouvernementales concernant l’utilisation de robots à des fins éducatives dans divers secteurs tels que la conception, la construction, la programmation et l’informatique. L’engagement des robots dans l’enseignement professionnel tel que la médecine, l’ingénierie, l’espace et la recherche scientifique stimule la croissance des revenus du marché mondial des robots éducatifs.

Le dernier rapport sur le marché des robots éducatifs offre des informations détaillées sur l’industrie sur la base des revenus totaux générés pour la période de prévision, 2020-2027. L’étude complète effectue une analyse approfondie de l’industrie des robots éducatifs et met un immense accent sur les principaux les forces motrices et les contraintes qui devraient régir l’activité globale pour la période de prévision, 2020 – 2027. Plus important encore, les chercheurs évaluant l’environnement des entreprises examinent de plus près les tendances passées et présentes ainsi que les perspectives d’avenir à offrir aux propriétaires d’entreprise, aux parties prenantes et cadres marketing sur le terrain une compréhension intellectuelle des stratégies gagnantes.

Pour en savoir plus sur le marché des robots éducatifs, obtenez un exemple gratuit de copie @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/934

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Hanson Robotics, Lego group, Modular Robotics, Pal Robotics, Probotics America, Qihan Technology Co., Softbank Robotics , Robobuilder Co. Ltd., DST Robot Co et Adele Robots et autres

De plus, l’étude sur le marché des robots éducatifs pour la période de prévision 2020-2027 quantifie la part occupée par les principaux acteurs de l’industrie et éclaire les propriétaires d’entreprise des poches d’investissement à croissance rapide et du paysage concurrentiel. En outre, l’industrie est classée en différents segments avec une évaluation détaillée de chaque aspect tel que la marge brute, les bénéfices, le statut d’importation et d’exportation et autres. Toutes les statistiques de l’état civil sont présentées à l’aide de graphiques, de tableaux et d’images graphiques, qui peuvent être facilement incorporées dans n’importe quelle présentation d’entreprise.

Informations clés présentées dans le rapport :

Le segment des logiciels représentait la plus grande part des revenus en 2020. L’augmentation des investissements des principaux acteurs du marché tels que Hanson Robotics, Pal Robotics, Probotics America, Qihan Technology Co. et Softbank Robotics pour l’incorporation de logiciels de visualisation de données dans leur Les robots éducatifs existants devraient soutenir la croissance des plates-formes logicielles sur le marché.

Les revenus du segment de la formation professionnelle devraient augmenter à un TCAC robuste de 18,8 % au cours de la période de prévision. Le génie médical, mécanique, électronique et scientifique s’applique à la formation professionnelle et constitue un facteur clé de l’adoption de ces systèmes.

Le segment des robots d’augmentation représentait une part de revenus significativement importante sur le marché mondial des robots éducatifs en 2020. L’adoption croissante des robots éducatifs dans les institutions, les laboratoires de recherche et la recherche spatiale devrait continuer à stimuler la croissance des revenus des robots humanoïdes et des segments de robots d’augmentation.

Apprenez-en plus sur le rapport sur le marché des robots éducatifs @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/educational-robot-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des robots éducatifs en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives régionales : Perspectives des constituants (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Logiciels

Matériel

Contrôleurs

Capteurs et

types d’actionneurs Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Robot préprogrammé Robot

humanoïde Robot

autonome Robot

télécommandé Robot

augmentation

Niveau d’éducation Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

primaires

secondaires

professionnelles

(Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) ( Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport @ https://www.emergenresearch.com/purchase-enquiry/934

Le rapport d’information sur le marché offre en outre des données difficiles à trouver dérivées d’une analyse d’attractivité qui en dit long sur les produits, les régions et les applications susceptibles de générer plus de revenus. La recherche contient des détails sur les derniers événements sur le marché des robots éducatifs, y compris, mais sans s’y limiter, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, les collaborations et les avancées technologiques dans le but d’aider les évangélistes commerciaux, les propriétaires de produits et le personnel marketing à comprendre ce que l’avenir exige, les préférences des clients, le volume de consommation, la capacité de production et la gestion de la chaîne d’approvisionnement du marché Robot éducatif seront similaires.

Raisons de choisir Emergen Research

Prévisions et prévisions de la demande régionale

Volatilité des prix des produits

Analyse des mises à jour technologiques

Analyse de l’indice de localisation

Stratégie d’approvisionnement en matières premières

Analyse de compétitivité

Matrice de composition du produit

Gestion des fournisseurs

Analyse coûts-avantages

Analyse d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement

Analyse de brevets

Analyse de l’empreinte carbone

Analyse R&D

Fusions et acquisitions

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Jetez un œil à NOS rapports :

La taille du marché des robots éducatifs vaut 4,02 milliards USD en 2028 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/educational-robot-market

Taille du marché du paiement numérique d’une valeur de 215,88 milliards USD en 2028 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/digital-payment-market

Taille du marché de la stévia d’une valeur de 1 185,0 millions USD d’ici 2027 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/stevia-market

Taille du marché de l’infrastructure 5G d’une valeur de 75,55 milliards USD d’ici 2028 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/5g-infrastructure-market

Taille du marché de la reconnaissance d’image d’une valeur de 80,29 milliards USD en 2028 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/image-recognition-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-educational-robot-market