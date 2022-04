des logiciels de marketing de contenu devrait atteindre 21,91 milliards USD à un TCAC de 17,9%, d’ici 2028

La croissance du marché est régie par divers facteurs tels que les préférences croissantes pour les médias sociaux et le marketing en ligne à l’échelle mondiale

marchéCroissance – CAGR de 17,9 %, tendances du marché – mise en œuvre de l’IoT et progrès technologiques

Le marché des logiciels de marketing de contenu devrait atteindre 21,91 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data.

Le marketing de contenu aide à commercialiser une marque en fournissant en douceur les informations nécessaires sans utiliser la méthode de vente traditionnelle. C’est un peu similaire à la publicité originale. Les consommateurs se méfient surtout des offres de vente cachées dans la méthode de publicité conventionnelle, mais avec un logiciel de marketing de contenu, ils peuvent afficher toutes les informations nécessaires dont ils ont besoin. Le marketing de contenu vise à accroître la notoriété de la marque sans déranger le public ni susciter la méfiance.

L’augmentation de la croissance est principalement associée à l’adoption de technologies de pointe qui permettent à des milliers de clients d’accéder à des ressources aidant les entreprises à promouvoir leur entreprise et à répondre aux besoins des clients en les engageant par le biais d’une communication directe. Selon les statistiques, la pénétration de l’IdO et de plusieurs plateformes de médias sociaux aide à développer des méthodes innovantes et stratégiques pour un marketing productif est également un facteur important stimulant la demande du marché. Les entreprises se font concurrence et adaptent diverses méthodes stratégiques pour développer des produits plus innovants et marquer leur présence sur le marché.

En raison de la présence d’économies avancées, comme les États-Unis (États-Unis) et le Canada, ainsi que des industries logicielles émergentes et des tendances de l’IdO, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché de 57,3 % en 2018. L’Amérique du Nord est la région la plus développée. sur le marché, puisque presque toutes les grandes entreprises sont implantées dans cette région. Le facteur moteur du marché dans cette région est l’augmentation des investissements de plusieurs organisations pour l’avancement technologique afin d’obtenir un avantage concurrentiel et d’améliorer les opérations commerciales.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des logiciels de marketing de contenu devrait atteindre 21,91 milliards USD d'ici 2028, avec un TCAC de 17,9 % au cours de la période de prévision.

Le segment des services devrait croître à un taux plus élevé de 18,0 % au cours de la période de prévision.

La demande de services augmente, parallèlement à l’adoption croissante de logiciels de marketing de contenu par les industries.

Les petites et moyennes entreprises devraient connaître un TCAC plus élevé de 18,2 % au cours de la période de prévision.

L’adoption croissante d’une approche de marketing de contenu basée sur les données, la demande croissante de logiciels de marketing de contenu basés sur l’analyse et l’accent mis sur le contenu personnalisé encouragent le marché des logiciels de gestion de contenu.

Le logiciel est utilisé dans plusieurs secteurs tels que l’éducation, l’informatique, les télécommunications, les médias et le divertissement, les soins de santé, la vente au détail, les voyages et l’hôtellerie, les transports et la logistique.

Le segment des utilisateurs finaux BFSI devrait croître au taux le plus élevé de 18,1 % au cours de la période de prévision

. L’augmentation des transactions en ligne dans l’industrie BFSI augmente la demande de logiciels de marketing de contenu.

L’augmentation des transactions dans ce secteur pousse les entreprises à utiliser des logiciels de marketing de contenu performants pour une expérience client de bout en bout.

Ces facteurs devraient favoriser la demande de logiciels de marketing de contenu au cours de la période de prévision.

L’APAC devrait être le marché à la croissance la plus rapide avec le taux le plus élevé de 18,4 % au cours de la période de prévision.

Les moteurs de la croissance de cette région sont la présence d’acteurs clés, des politiques de remboursement favorables et l’utilisation croissante de la technologie dans les pays émergents comme l’Inde et la Chine, ainsi que plusieurs initiatives prises par le gouvernement.

Les principaux acteurs du marché des logiciels de marketing de contenu sont Adobe, Oracle, BloomReach, Ahalogy, Pixlee, BrightInfo, Curata, DivvyHQ, Brandle, Ebyline, Expion, Percussion Software, Flite, InboundWriter, inPowered, Kapost, Kentico Software, Kontera, Livefyre, LookBookHQ, Linqia, Mass Relevance, MovableMedia, NewsCred, Rallyversen, Relate, Outbrain, OneSpot X, Contently, ReadyPulse, PaperShare, Repost, Percolate, SimpleReach, Skyword, RebelMouse, SnapApp, SocialWhirled, salesforce.com, SocialFlow, Scoop.it, Scripted, Springpad, SqueezeCMM, Stipple, Storify, Studio One, Trapit, TripleLift, TapInfluence, Thismoment et Visually

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché en fonction du type de contenu, de la taille de l’organisation, du type, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives du type de contenu (revenu, millions USD ; 2020 -2028)

Médi social a

Vidéos

Blogs

Infographies

Autres

Taille de l’organisation Perspectives (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Type Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

logiciels

Services

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Médias et divertissement

Télécoms et informatique

Banque, Services financiers et assurances

Biens de consommation et distribution

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

