Des innovations substantielles pour stimuler le marché des systèmes de direction de bateau

Environ les trois quarts des marchandises mondiales sont transportées par navires, contribuant ainsi à l’expansion de l’industrie maritime mondiale. L’industrie florissante de la construction navale et les lignes côtières devraient nécessiter une augmentation de la flotte de bateaux, créant ainsi des opportunités commerciales pour les fabricants de pièces et de composants de bateaux tels que les systèmes de direction de bateaux. Une récente étude de marché de Persistence Market Research (PMR) indique de fortes perspectives de croissance pour le marché des systèmes de direction de bateaux au cours de la période de projection (2019 – 2029) et le marché dépassera la barre des 1 milliard de dollars américains au cours des cinq prochaines années.

Points clés à retenir

Selon la NMMA (National Marine Manufacturers Association), au cours de la période historique de 2014 à 2016, la capacité de fabrication de l’industrie nautique a augmenté de 4 %. Cette croissance du tourisme maritime a représenté environ un dixième du PIB mondial pour la période. Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision, entraînant à son tour les ventes de systèmes de direction pour bateaux.

Un Américain sur trois visite une région côtière chaque année, sans surprise donc, les dépenses touristiques côtières dans la région s’élèvent à environ 40 milliards de dollars US chaque année. Du point de vue de la création de valeur, l’Amérique du Nord devrait rester dominante sur le marché des systèmes de direction de bateaux en raison de l’inclination de la population de la région vers les activités récréatives.

On s’attend à ce que les bateaux de type à propulsion hors-bord soient favorisés pour leurs performances, leur rentabilité comparativement élevée, leur évolutivité facile et leur entretien optimal. Ainsi, les bateaux hors-bord devraient progressivement prendre des parts de marché à leurs homologues sur le marché des systèmes de direction de bateaux, en particulier à transmission en Z.

En 2018, les dépenses mondiales consacrées à la sécurité maritime s’élevaient à environ 20 milliards de dollars américains et la gestion des catastrophes reste l’un des domaines de niche sous-explorés. La région côtière étant vulnérable aux cyclones et aux tempêtes tropicales, il existe d’importantes opportunités de croissance pour le marché des systèmes de direction de bateaux.

Le développement de l’intérêt pour les activités récréatives telles que la pêche augmente les ventes de bateaux de petite taille – un autre domaine qui peut changer la donne sur le marché des systèmes de direction de bateaux.

L’économie de l’océan représentait plus de 2 % du PIB mondial en 2018. Pour mettre cela en perspective, après la grande récession, les marchés associés tels que la construction et la réparation de bateaux ont gagné du terrain, et en dehors des régions côtières des Caraïbes, les pays côtiers méditerranéens vont émergent comme des marchés opportunistes sur le marché des systèmes de direction de bateaux.

Accent croissant sur la haute performance et la compétitivité des coûts

Le transport de marchandises par les routes maritimes, les activités touristiques, les subventions offertes par les gouvernements pour la pêche, la sécurité côtière ferme et l’inclination vers des solutions améliorées sont les principaux moteurs de la croissance du marché des systèmes de direction de bateaux. Au total, on estime que l’Amérique du Nord et l’Europe représentent plus des trois quarts de la part de marché et restent des régions attrayantes sur le marché mondial des systèmes de direction. Les fabricants de systèmes de direction pour bateaux visent à réduire le stress financier des consommateurs en offrant une direction rentable et performante.

Qui est le leader du marché des systèmes de direction de bateau?

Le rapport PMR sur le marché mondial des systèmes de direction pour bateaux met en évidence le cours de la récente vague de consolidation parmi les fabricants. Le marché des systèmes de direction de bateau est estimé être un marché assez consolidé, où des acteurs du marché tels que SeaStar Solutions et Twin Disc, Inc. représentent la moitié de la part de marché et restent en tête dans un contexte concurrentiel. Les acteurs du marché se concentrent exclusivement sur les marchés domestiques.

