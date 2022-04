des ingrédients alimentaires Historique et prévisions du marché des ingrédients alimentaires 2020-2027, Fabricant , Région clé, Type de produit 

Le marché des ingrédients alimentaires devrait représenter 84,97 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant le marché comprennent l’adoption croissante des aliments prêts à consommer, la demande accrue d’ingrédients alimentaires naturels et une augmentation considérable de la demande de produits alimentaires prêts à consommer.

Préférence plus élevée des consommateurs pour la valeur nutritive étendue, besoin croissant d’aliments réfrigérés, prolifération accrue d’aliments prêts à l’emploi, emballés et prêts à servir, d’aliments à faible valeur calorifique et d’aliments diététiques, et d’alternatives moins chères à la prime les produits comestibles sont quelques facteurs supplémentaires qui stimulent le marché. Les arômes alimentaires et les exhausteurs de goût détiennent le plus grand nombre de recherches et de développements subis par les fabricants d’arômes, et une préférence plus élevée a été attribuée aux extraits naturels et aux agents aromatisants aux fruits.

Le dernier rapport publié par Emergen Research fournit une inspection détaillée du marché mondial des ingrédients alimentaires. L’étude évalue la dynamique de l’industrie en constante évolution qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Nos analystes experts examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie sur le marché mondial des ingrédients alimentaires, les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l’application, du produit et des utilisateurs finaux. Le rapport de recherche s’appuie à la fois sur les méthodologies de recherche primaires et secondaires pour offrir au lecteur une compréhension précise des développements en cours observés sur le marché des ingrédients alimentaires.

Le paysage concurrentiel est largement évalué aux côtés des profils d’entreprise des principaux acteurs engagés sur le marché des ingrédients alimentaires sont Kerry Group, Cargill Inc., Corbion Purac, Stevia First Corporation, Hermes Sweeteners Ltd, Tate & Lyle Plc, Archer Daniels Midland, Riken Vitamin, Palsgaard et Dupont-Danisco, entre autres.

L’étude plonge profondément dans les profils des principaux acteurs du marché et leurs principales données financières. Ce rapport complet n’est pas seulement destiné aux analystes commerciaux et tout entrant existant et nouveau peut l’utiliser lors de la conception de leurs stratégies commerciales. La recherche est une analyse mondiale unique en son genre d’aspects tels que le statut des importations et des exportations, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les bénéfices et la marge brute dans le monde entier. Une couverture étendue des statistiques associées aux événements récents, y compris les acquisitions et les fusions et les forces et faiblesses d’une entreprise, constitue une partie importante de l’étude sur le marché des ingrédients alimentaires.

Principaux faits saillants du rapport

Une pénétration plus élevée des canaux commerciaux en ligne ou des chaînes de commerce électronique pour les ingrédients alimentaires en raison de l’offre de prix réduits et de la disponibilité de nouvelles gammes de produits et de la disponibilité de produits en vrac auprès d’un plus grand nombre de vendeurs disponibles contribuent délibérément à créer une application sur le marché.

Les régions en développement de l’Asie-Pacifique connaissent un développement rapide de la recherche et du développement sur les arômes, l’émulsification et la préservation des aliments et l’utilisation croissante des ingrédients alimentaires, ainsi qu’un développement économique substantiel ainsi qu’un changement notable dans les préférences des consommateurs en matière d’alimentation et de les secteurs des boissons propulsent délibérément l’application du marché.

Le rapport couvre également la portée des applications individuelles et des types dans chaque région. Le rapport couvre également des détails sur les modèles de production et de consommation, les développements technologiques, la croissance des revenus, la taille du marché, la part de marché, les principales tendances et demandes influençant la croissance du marché dans la région et la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des ingrédients alimentaires en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Type Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-2027)

Conservateurs

Antioxydants naturels

Sorbates

Benzonates

Autres

Édulcorants Édulcorants

en vrac

Saccharose

Fructose

Lactose

fructose

Autres

Substituts du sucre

Sucralose

Xylitol

Stevia

Aspartame

Saccharine

Autres

Émulsifiants

Mono-di-glycérides

Lécithine

Esters de sorbitan

Autres

Anti-agglomérant

calcium Composés

de sodium

Dioxyde de silicium

Autres

Enzymes

Carbohydrases

Protéase

Lipase

Autres

Hydrocolloïdes

Amidon

Gélatine Gomme

Xanthane

Autres

Arômes alimentaires et exhausteurs

Extraits naturels

Arômes de fruits

Glutamate monosodique

Autres

Colorants

alimentaires Aliments synthétiques Aliments

naturels

Autres

Acidulants

Acide citrique Acide

phosphorique Acide

lactique

Autres

Perspectives d’application (Revenus : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

Boulangerie

Boissons

Viande et produits à base de viande Produits

laitiers

Aliments végétaliens

Autres

perspectives des canaux de vente (Revenus : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

ligne en

hors

Perspectives régionales : Milliards USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-202 7)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste du LATAM)

Il est important que l’étude sur le marché des ingrédients alimentaires examine de plus près les meilleurs acteurs du marché et surveille les stratégies qui leur ont permis de s’implanter solidement sur le marché. Les performances du produit et des services dans différents segments et zones géographiques sont soigneusement évaluées au cours de la recherche. En dehors de cela, la recherche met en lumière des données en temps réel sur les opportunités qui transformeront complètement la trajectoire de l’environnement des affaires dans les années à venir.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

