des extraits de plantes Analyse, tendances, croissance et prévisions mondiales jusqu’en 2028

Selon l’analyse des rapports et des données, le marché des extraits de plantes est estimé à 26,32 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 82,25 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 17,4 % de 2020 à 2028. les extraits d’applications d’utilisation finale telles que les aliments et les boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques pour présenter la saveur , la couleur et les aliments stimulent la demande d’extraits de plantes. Un changement dans le choix des consommateurs vers la consommation de médicaments à base de plantes alimente à nouveau le marché des extraits de plantes. Les effets secondaires liés aux médicaments préparés synthétiquement et entraînant plusieurs troubles ont considérablement amélioré la préférence des consommateurs pour le substitut sûr et à base de plantes. Ceci, à son tour, a propulsé la croissance du marché. La demande croissante de suppléments extraits ou à base de plantes a un impact positif sur la croissance du marché des extraits de plantes.

La sensibilisation croissante aux effets secondaires des arômes synthétiques stimule la croissance du marché des extraits de plantes. La popularité croissante des plats cuisinés pourrait propulser l’expansion du marché. L’augmentation des bienfaits pour la santé offerts par les phytomédicaments et les extraits de plantes stimulera le marché au cours de la période de prévision. Les mélanges extrêmement solubles dans l’eau, ainsi que la durée de conservation prolongée, sont les facteurs qui élargissent l’application de la marchandise dans les cosmétiques, la recherche et d’autres industries. Les huiles essentielles naturelles sont les huiles volatiles et odoriférantes recueillies auprès des plantes. Ceux-ci se trouvent dans des cellules, des glandes ou des conduits spéciaux situés dans différentes parties d’une plante telles que les feuilles, les écorces, les racines, les fleurs et les fruits et parfois dans une ou deux parties seulement. Ces huiles végétales sont généralement présentes en petites quantités et ne contiennent qu’une petite fraction de l’ensemble du matériel végétal.

Pour fournir un portefeuille étendu et un approvisionnement facile en matières premières afin de répondre aux normes de qualité, le groupe Martin Bauer a acquis BI Nutraceuticals en 2020 ; cette acquisition de BI Nutraceuticals, un important producteur et fournisseur à service complet d’ingrédients à base de plantes aux États-Unis. L’achat crée un portefeuille élargi d’ingrédients botaniques et un centre de fabrication polyvalent desservant les industries américaines du thé, des boissons, de l’alimentation et des compléments alimentaires. L’accord avec BI Nutraceuticals renforcera les capacités locales du groupe Martin Bauer, y compris la R&D, les formulations et la production, à l’appui des tactiques du groupe visant à encourager une croissance accélérée en Amérique du Nord. Le portefeuille du groupe Martin Bauer est responsable de l’approvisionnement en matières premières, avec des mesures de qualité et des contrôles sur place en commençant à la source et en les maintenant tout au long des processus d’acquisition et de fabrication.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial des extraits de plantes ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Givaudan (Suisse),

Sensient Technologies (États-Unis),

Symrise AG (Allemagne),

Kangcare Bioindustry Co., Ltd. (Chine),

Indesso Aroma (Indonésie),

Haldin Pacific Semesta (Indonésie),

Vidya Herbs Private Limited (Inde),

Tokiwa Phytochemical Co., Ltd.,

Native Extracts Pty. Ltd. (Australie),

Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd.

Jiaherb , Inc. (Chine),

Synthite Industries Private Ltd. (Inde),

Dohler (Allemagne),

International Flavors & Fragrances, Inc. (États-Unis),

Martin Bauer GmbH & Co. KG (Allemagne),

Arjuna Natural Extracts Ltd. (Inde).

Segmentation du marché :

Segmentation du marché des extraits de plantes par type :

Épices

Huiles essentielles

Arômes & parfums

Phytomédicaments et extraits de plantes

Segmentation du marché des extraits de plantes basée sur la source

Feuilles

Fruits, fleurs et bulbes

Rhizomes & racines

Écorces & tiges

Autres (graines, gousses et baies)

Segmentation du marché des extraits de plantes en fonction des applications :

Nourriture et boissons

Produits de beauté

Autres (produits de soins personnels et articles de toilette)

Segmentation du marché des extraits de plantes par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial des extraits de plantes :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

