des équipements de chauffage industriel Principales entreprises du marchéAnalyse de la demande de l’industrie jusqu’en 2030  

La taille du marché mondial des équipements de chauffage industriels devrait atteindre 63,35 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 6,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La tendance à la hausse de la technologie des pompes géothermiques, ainsi que la demande croissante de chaudières à vapeur par diverses industries d’utilisation finale, stimulent la croissance des revenus du marché des équipements de chauffage industriel.

Le rapport fournit également une analyse complète du paysage concurrentiel et étudie les principaux concurrents de l’industrie Équipement de chauffage industriel. Le rapport se concentre sur l’aperçu de l’entreprise, sa situation financière, sa position sur le marché mondial, sa contribution aux revenus, sa capacité de production et de fabrication et ses plans d’expansion commerciale. Il se concentre également sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. L’étude comprend une analyse SWOT et une analyse des cinq forces de Porter pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel.

La mondialisation croissante et la croissance des échanges et du commerce entre les pays ont conduit à un développement industriel rapide dans les pays en développement. L’augmentation rapide du nombre d’entreprises privées dotées d’un capital adéquat et d’investissements importants de la part du gouvernement a entraîné la croissance de diverses industries. Parmi les diverses industries, l’industrie manufacturière a enregistré une croissance substantielle à l’échelle mondiale. Selon l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la production manufacturière mondiale a enregistré une croissance de la production d’une année sur l’autre de 3,3 % au quatrième trimestre 2021. La production du secteur manufacturier dans les pays en développement industriel a enregistré une augmentation annuelle de 4,3 % au cours du même trimestre. Les pays développés ont enregistré un taux de croissance de 3,2 % en comparaison d’une année sur l’autre.

entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent :

Thermax Limited, Forbes Marshall, Sitson India Pvt. Ltd., Johnson Controls, Inc., Danfoss, Carbolite Gero Ltd., Deltech Furnaces, The Schaefer Group, Inc., AFC-Holcroft et CHE Furnaces.

Quelques faits saillants du rapport :

En octobre 2021, Honeywell, qui est le fabricant et fournisseur de services basé aux États-Unis dans les domaines de l’aérospatiale, des technologies du bâtiment, de la technologie des matériaux de performance, des solutions de sécurité et de productivité, a annoncé une collaboration avec Futraheat, une startup basée au Royaume-Uni. Selon la société, le Solstice zd (R-1233zd) d’Honeywell, un réfrigérant ininflammable à très faible potentiel de réchauffement climatique, devrait remplacer le R-123 dans le compresseur de vapeur TurboClaw de Futraheat. Cela contribuera à réduire les émissions de carbone de manière significative et rentable.

Les chaudières sont importantes pour le processus de chauffage industriel en raison d’avantages tels qu’une durabilité accrue, une meilleure distribution et efficacité de la chaleur et, surtout, une longévité. Les chaudières sont couramment utilisées dans les centrales électriques pour générer de la vapeur à haute pression, ce qui permet à la centrale de produire de l’électricité. Le processus de fonctionnement d’une chaudière implique généralement d’obtenir de l’énergie à partir d’une source de combustible telle que le charbon, le gaz naturel ou le combustible nucléaire afin de convertir l’eau en vapeur. Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation de l’efficacité de la chaudière. Certains de ces facteurs incluent la qualité du carburant, la disponibilité de l’eau, le facteur de charge, la pression de fonctionnement et la puissance requise.

Les revenus du secteur Pétrole et gaz devraient enregistrer un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision en raison d’avantages tels que la réduction des coûts énergétiques et l’amélioration de la sécurité énergétique. L’industrie contribue également au développement des infrastructures et offre des débouchés économiques aux collectivités partout au pays. Les échangeurs de chaleur, par exemple, jouent un rôle important dans le traitement du pétrole et du gaz. Ils sont également utilisés dans le processus de raffinage dans les unités de craquage, ainsi que dans la liquéfaction du gaz naturel.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020. Cela est principalement attribué à l’expansion du secteur de la construction dans des pays comme la Chine et l’Inde, qui connaissent des investissements massifs dans les infrastructures, en particulier pour les espaces de vente au détail, les immeubles de bureaux commerciaux, les installations de fabrication et lignes de métro. En outre, la demande croissante de chaudières dans le secteur de l’énergie thermique alimente l’expansion du marché.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des équipements de chauffage industriel en fonction du produit, de l’application, du type de carburant et de la région :

Perspectives régionales (Revenus, millions USD ; 2018-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Pompes à chaleur

Fours

chauffage unitaires

Chaudières

Radiateurs chauffants

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Pétrole et gaz

Exploitation minière Matériaux et métaux

Machines Industrie manufacturière

Automobile

Chimie

Autres

Type de carburant Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

Combustibles fossiles

électriques

Points clés abordés dans le rapport :

Une analyse détaillée du marché mondial des équipements de chauffage industriels grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

