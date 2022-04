des éoliennes Lubrifiants pour le marché des éoliennes La vente atteindra 265,02 milliards USD d’ici 2028

Le marché mondial des lubrifiants pour éoliennes devrait croître à un TCAC de 8% au cours de la période de prévision, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’adoption accrue de l’énergie éolienne à l’échelle mondiale est un facteur clé affectant la croissance du marché. Cela peut être principalement associé à une efficacité accrue des sources d’énergie renouvelables couplée à une prise de conscience croissante des émissions de GES et de la sécurité énergétique. De plus, les progrès de la technologie éolienne ont également conduit à une augmentation de l’adoption des éoliennes. Certaines des principales attractions du rapport comprennent la méthodologie de recherche, la liste des tableaux et des figures, l’analyse régionale, le paysage concurrentiel, les percées technologiques et les développements futurs du marché.

Il y a eu une amélioration des éoliennes et la technologie associée a évolué au fil du temps. Par exemple : Les pays se sont concentrés sur l’augmentation de la taille de leurs éoliennes. Parallèlement à cela, les facteurs de capacité moyens des turbines ont également augmenté. Cela peut être principalement associé à des rotors plus grands et à une conception améliorée. Ainsi, les pays ont commencé à se tourner vers l’énergie éolienne pour la production d’électricité. Ainsi, avec l’augmentation des éoliennes et de la taille des éoliennes, la demande de lubrifiants augmentera également de manière significative.

Les principaux participants sont Castrol, Kluber Lubrication, DOW Corning, Shell, Indian Oil Corporation, ExxonMobil et Amsoil, ExxonMobil est un acteur clé sur le marché des lubrifiants pour éoliennes . Avec une présence mondiale en Amérique, en Europe, en MEA et en Asie-Pacifique, la société propose une large gamme d’huiles pour turbines.

L’Europe devrait dominer le marché des lubrifiants pour éoliennes en 2026 et croître à un TCAC de 8,9 %. Le récent développement réglementaire et économique en Europe devrait modifier considérablement la perspective de l’énergie éolienne au cours des prochaines années. Fin 2017, l’Allemagne représentait la plus grande part de la capacité électrique installée. La capacité électrique installée est passée de 28 712 MW en 2011 à 55 876 ​​MW en 2017. La capacité installée offshore a également connu une augmentation de près de 30 % depuis 2016. De même, l’Espagne et le Royaume-Uni ont également connu une augmentation significative de leur capacité installée. La baisse du prix de l’installation de l’énergie éolienne devrait également favoriser la croissance du marché. Par rapport à 2012, les équipementiers ont signalé une baisse des coûts de 2 à 11 % dans la région.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

Gear Oils devrait être le type de lubrifiant à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,1 % dans les prévisions point final. La demande de lubrifiants pour huiles pour engrenages devrait connaître une tendance à la hausse en raison de l’augmentation des pressions de contact et de l’augmentation prévue de la durée de vie de l’huile. La boîte de vitesses est considérée comme le composant critique en termes de temps d’arrêt et de taux de défaillance. Près de 70 % des pannes de boîtes de vitesses sont dues à la dégradation du lubrifiant, ce qui réduit la durée de vie du fonctionnement des éoliennes.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. La demande croissante pour les dernières technologies de turbines est un facteur clé affectant la croissance du marché dans la région. Les contraintes d’espace et les défis d’implantation ont entraîné une augmentation de la demande de tours plus hautes sur les marchés européens pour utiliser des sites éoliens marginaux et des terres forestières existantes disponibles pour le développement. La disponibilité accrue d’opportunités de repowering dans l’UE est également susceptible de stimuler la demande du marché. Selon l’AIE, environ 50 % de la capacité éolienne cumulée dans l’UE atteindra la fin de sa durée de vie opérationnelle d’ici 2030.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté les lubrifiants mondiaux pour le marché des éoliennes sur la base du type de lubrifiant, cycle de remplacement de l’huile, composant de turbine, application et région :

Perspectives du type de lubrifiant (volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Huile pour engrenages

Graisse

Fluide hydraulique

Perspectives des composants de turbine (volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Rotors

aubes

JAW

vitesses

Autres

perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Onshore

Offshore

Regional Outlook (Volume, Kilo Tons; 2018-2028 and Revenue, USD Million; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

