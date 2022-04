 des drones agricoles Rapport d’évaluation des opportunités du marché des drones agricoles (2020-2027), Nouvelles solutions, opportunités multisectorielles, segments clés, objectifs potentiels et recommandations

Le marché mondial des drones agricoles devrait représenter 9,63 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’augmentation de la demande de véhicules aériens sans pilote, principalement en raison de l’avancement de la technologie. Ces drones sont utilisés pour effectuer des enquêtes dans les exploitations agricoles et pour collecter des informations, les stocker à des fins futures, les combiner et les utiliser à des fins d’analyse. Ces drones sont également applicables pour maintenir la précision du niveau de pesticides et d’insecticides utilisés sur les cultures. Ils sont également utilisés pour surveiller le système d’irrigation et les performances de la main-d’œuvre.

Le rapport analyse les principaux acteurs du marché mondial des drones agricoles en inspectant leur part de marché, les développements récents, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les fusions ou acquisitions et leurs marchés cibles. Ce rapport comprend également une analyse exhaustive de leurs profils de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels leurs opérations sont concentrées sur le marché mondial des drones agricoles. De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des drones agricoles. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des drones agricoles.

Le paysage concurrentiel est largement évalué aux côtés des profils d’entreprise des principaux acteurs engagés sur le marché des drones agricoles sont Honeycomb Corporation, Parrot SA, Ageagle LLC, DJI Technology, AeroVironment Inc. , Yamaha Motor Co. Ltd., Ursula Agriculture, Delair-Tech SAS, Trimble Navigation Limited et PrecisionHawk, entre autres.

ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Objectifs du rapport

Examiner la taille du marché mondial des drones agricoles en fonction des paramètres de valeur et de volume.

Calculez avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres aspects essentiels des différents segments du marché mondial Drones agricoles.

Explorez la dynamique sous-jacente du marché mondial des drones agricoles.

Mettez en évidence les tendances importantes du marché mondial des drones agricoles en fonction de facteurs tels que la production, les revenus et les ventes.

Présentez en détail les principaux acteurs du marché mondial des drones agricoles et montrez comment ils sont compétitifs dans l’industrie.

Étudiez les processus de fabrication et les coûts, les prix des produits et les diverses tendances qui leur sont associées.

Analysez les performances de différentes régions et pays sur le marché mondial de Drones agricoles.

Prévoyez la taille du marché et la part de tous les segments et régions dans le paysage mondial.

Principaux faits saillants du rapport

Le segment du matériel détenait une part de marché importante de 52,8 % en 2019. Le 5 juin 2019, Amazon a annoncé la sortie de son dernier drone hybride, qui utilise une combinaison de caméras de profondeur, de caméras thermiques et de sonar. pour détecter tout danger.

Le segment des serres intelligentes utilise des drones agricoles pour inspecter en toute sécurité les composants structurels. Les agriculteurs utilisent un flux vidéo en direct afin de pouvoir inspecter en toute sécurité les systèmes structurels depuis le sol.

Le système de navigation devrait croître avec un TCAC de 35,1 %, car les drones sont équipés d’un GPS avancé, d’une caméra à haute imagerie et d’un système de pilote automatique offrant également de nombreuses prises de vue aériennes.

Le rapport couvre également la portée des applications individuelles et des types dans chaque région. Le rapport couvre également des détails sur les modèles de production et de consommation, les développements technologiques, la croissance des revenus, la taille du marché, la part de marché, les principales tendances et demandes influençant la croissance du marché dans la région et la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des drones agricoles en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Matériel

fixe Drones à pales

rotatives Drones

hybrides

Logiciels et services

Logiciels de gestion de données Logiciels d’

imagerie Logiciels

d’analyse de données

Autres

Perspectives d’intégration (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

de propulsion

Contrôleur du système

Caméradu système Système

Cadres

de navigation

Batteries

Autres

Application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Reconnaissance

cultures

Cartographie de terrain

Surveillance du bétail Pulvérisation

intelligente

cultures

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) ( Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Latin Amérique (Brésil) (Reste du LATAM)

Le rapport d’information sur le marché offre en outre des données difficiles à trouver dérivées d’une analyse d’attractivité qui en dit long sur les produits, les régions et les applications susceptibles de générer plus de revenus. La recherche contient des détails sur les derniers événements sur le marché des drones agricoles, y compris, mais sans s’y limiter, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, les collaborations et les avancées technologiques dans le but d’aider les évangélistes commerciaux, les propriétaires de produits et le personnel marketing à comprendre ce que l’avenir exige, les préférences des clients, le volume de consommation, la capacité de production et la gestion de la chaîne d’approvisionnement du marché des drones agricoles seront similaires.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

