Derniers rapports d’analyse concurrentielle du marché de l’irrigation intelligente 2022-2030 avec les meilleurs fournisseurs

La taille du marché mondial de l’irrigation intelligente était de 1,17 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’irrigation intelligente devrait atteindre 5,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial de l’irrigation intelligente est principalement motivé par la prise de conscience croissante des fonctionnalités avancées des systèmes d’irrigation. En outre, les initiatives gouvernementales croissantes visant à économiser l’eau et à stimuler les activités agricoles devraient profiter au marché mondial de l’irrigation intelligente au cours de la période de prévision.

La tendance à la hausse des villes intelligentes contribuera également à la croissance du marché de l’irrigation intelligente. En outre, l’urbanisation croissante et l’appauvrissement des zones forestières forceront également la demande d’installations d’irrigation intelligentes pendant la période d’étude.

Les défauts existants dans les méthodes d’irrigation conventionnelles, tels que l’arrosage excessif, augmenteront la demande d’irrigation intelligente au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de l’irrigation intelligente. Il est principalement dû à des perturbations accrues dans les activités de fabrication. De plus, les investissements dans le secteur ont diminué en raison de la pandémie. En conséquence, cela a affecté le marché mondial de l’irrigation intelligente. Cependant, la pandémie est apparue comme une opportunité de croissance lucrative pour les acteurs du marché, la demande alimentaire ayant brusquement augmenté. En outre, le marché devrait connaître des opportunités de croissance lucratives en raison de la sensibilisation croissante des agriculteurs à la technologie des opérations agricoles.

La pénurie de laboratoires a également fait grimper la demande de pratiques intelligentes, ce qui a accru la demande de technologie. De plus, l’accès à distance devrait émerger comme une solution importante après la pandémie en raison des investissements croissants des organismes gouvernementaux.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait devenir le plus grand marché de l’irrigation intelligente, en raison de la présence d’une solide industrie agricole dans la région. En outre, l’adoption précoce de la technologie intelligente contribuera également à la croissance du marché de l’irrigation intelligente dans la région.

De plus, le marché de l’irrigation intelligente en Asie-Pacifique connaît une croissance constante en raison de la prolifération croissante des pratiques d’irrigation basées sur l’IdO en Inde et en Chine. De plus, l’adoption croissante des smartphones devrait alimenter la demande de pratiques à distance. Par conséquent, il contribuera à la croissance du marché de l’irrigation intelligente en Asie-Pacifique au cours de la période d’étude. De plus, les méthodes d’irrigation conventionnelles utilisent une grande quantité d’eau. Par exemple, l’agriculture consomme 90 % de l’eau en Inde, ce qui entraîne un épuisement rapide des eaux souterraines. Ainsi, cela stimulera la demande de systèmes d’irrigation intelligents.

Concurrents sur le marché

• Rain Bird Corporation

• Hunter Industries

• Galcon

• Rachio

• Weathermatic

• The Toro Company

• Soil Scout

• Caipos

• Netafim

• Hydropoint

• Manna Irrigation

• Stevens Water Monitoring

• Dispositifs Delta-T

• Calsense

• Skydrop

• Aquaspy

• Autre Joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’irrigation intelligente se concentre sur le composant, le système, l’application et la région.

Par composant

• Contrôleurs

• Basé sur l’ET (évapotranspiration)

• Basé sur des capteurs de sol

• Capteurs

o Capteurs d’humidité du sol

o Capteurs de température o Capteurs de

pluie/gel

o Capteurs de fertirrigation

o Autres

• Débitmètres d’eau

• Autres

Par type de système

• Basé sur la météo

• Capteur Basé sur l’

application

• Agricole

o Serres

o Champs ouverts

• Non agricole

o Résidentiel

o Gazon et paysage

o Terrains de golf

o Autres

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

