Dernières tendances du marché de l’assurance maladie, taux de croissance des revenus et champ d’application

Un rapport sur le marché international de l’assurance maladie utilise le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre une industrie de l’assurance maladie en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de rivalité dans chaque domaine. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Ces cinq critères sont la rivalité concurrentielle, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir de l’acheteur et le pouvoir du fournisseur. Alors que l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est utilisée pour examiner les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités directs sur lesquels l’entreprise peut continuer, se développer, se concentrer et s’efforcer de surmonter.

Les segments et sous-sections du marché de l’assurance maladie sont présentés ci-dessous:

Par type (produits, solutions)

Par services (traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale, autres)

Par niveau de couverture (Bronze, Silver, Gold, Platinum),

Par les fournisseurs de services (fournisseurs d’assurance maladie publics, fournisseurs d’assurance maladie privés), régimes d’assurance maladie (point de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie d’indemnisation, compte d’épargne santé (HSA), modalités de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), Preferred Provider Organization (PPO), Health Maintenance Organization (HMO), Autres)

Par démographie (adultes, mineurs, seniors)

Par type de couverture (couverture à vie, couverture temporaire)

Par utilisateur final (entreprises, particuliers, autres)

Par canal de distribution (Ventes directes, Institutions financières, E-commerce, Hôpitaux, Cliniques, Autres)

L’avantage de choisir le rapport d’analyse de marché sur l’assurance maladie est qu’il aide à découvrir de nouveaux canaux et des conseils de messagerie pour aider à améliorer les interactions. Ce rapport d’analyse d’étude de marché aide à jeter les bases des décisions de stratégie marketing de l’entreprise. La recherche de l’industrie est un processus évolutif avec de nouvelles informations et tendances qui se développent chaque jour. Avoir accès aux derniers rapports tels que l’assurance maladie, sur les tendances marketing locales et mondiales, les ventes et les produits peut permettre de répondre à des questions critiques d’études de marché. Le rapport marketing à grande échelle sur l’assurance maladie est précieux pour améliorer les stratégies de marketing et de recherche de l’entreprise et développe en outre des opportunités commerciales.

Scénario de marché mondial de l’assurance maladie

Selon Data Bridge Market Research, sur le marché de l’assurance maladie, le leader du marché UnitedHealth Group représente une part de marché estimée à environ 10 % à 15 % sur le marché mondial de l’assurance maladie. Sur le marché de l’assurance maladie en Amérique du Nord, une part de marché estimée à environ 30 % à 33 % est détenue par UnitedHealth Group, qui est un leader de l’assurance maladie aux États-Unis. En outre, la société est continuellement impliquée dans les activités d’expansion commerciale pour accroître sa présence régionale dans les contrats d’assurance maladie. Le chiffre d’affaires des ventes d’assurance maladie de United Health Group a considérablement augmenté d’environ 12 % par rapport à 2018 pour générer un chiffre d’affaires de 226 milliards USD en 2019.

En novembre 2019, UnitedHealth Group care a annoncé que la société ouvrirait 14 centres de services UnitedHealthcare Medicare en partenariat avec Walgreens. Cette décision aidera l’entreprise à fournir l’accès à ses services à un plus grand nombre de clients.

Le rapport peut aider à comprendre le marché et à élaborer une stratégie d’expansion commerciale en conséquence. Dans l’analyse de la stratégie, il donne un aperçu du canal marketing et du positionnement sur le marché aux stratégies de croissance potentielles, fournissant une analyse approfondie des nouveaux entrants ou des concurrents existants dans le secteur de l’assurance maladie. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse ses sites de fabrication, sa capacité, sa production, son prix départ usine, ses revenus et sa part de marché sur le marché mondial.

La liste des TOP ACTEURS CLÉS dans le rapport sur le marché de l’assurance maladie est

UnitedHealth Group

Anthem Insurance Companies, Inc. (Une filiale d’Anthem, Inc.)

Aetna Inc. (Une filiale de CVS Health)

Centene Corporation

Cigna

ALLIANZ CARE (UNE FILIALE D’ALLIANZ)

AXA

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Bupa

AIA Group Limited

Aviva

BMI Healthcare

Broadstone Corporate Benefits Limited

HBF Health Limited

HealthCare International Global Network Ltd.

International Medical Group, Inc. (une filiale de Sirius International Insurance Group Ltd.)

MAPFRE

Now Health International

Oracle

VHI Group

Principaux faits saillants du rapport sur le marché mondial de l’assurance maladie

1) Pourquoi cette étude de marché serait-elle bénéfique ?

– L’étude guide les compagnies d’assurance maladie dans la planification stratégique pour s’assurer qu’elles réalisent et génèrent de la valeur commerciale à partir de leurs plans de stratégie de croissance.

2) Comment la portée de l’étude est-elle définie ?

– Le marché de l’assurance maladie est composé de différents types d’offres de produits/services, chacun avec ses propres modèles commerciaux et sa propre technologie. Ils comprennent:

Type : marketing des médias sociaux, marketing de contenu, marketing d’affiliation et autres ;

Application : Grandes Entreprises & PME ;

** Une ventilation / segmentation du marché plus poussée peut être fournie ; sous réserve de disponibilité et de faisabilité des données.

3) Pourquoi le marché mondial de l’assurance maladie définirait un nouveau cycle de croissance ?

– L’analyse indique que les compagnies d’assurance maladie qui ont continué à investir dans de nouveaux produits et services, y compris via des acquisitions, ont connu une croissance durable, tandis que celles dont la croissance des investissements en R&D est plus lente sont devenues stagnantes. Les entreprises technologiques dont la croissance annuelle de la R&D est supérieure à 20 % ont surperformé leur groupe de pairs en termes de croissance des revenus.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de l’assurance maladie :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de l’assurance maladie

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de l’assurance maladie.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de l’assurance maladie

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de l’assurance maladie, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2016-2022

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de l’assurance maladie qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2022-2029)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

enfin, Health Insurance Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Certains points importants auxquels répond ce rapport de marché sont donnés ci-dessous:

Explique un aperçu du portefeuille de produits, y compris le développement, la planification et le positionnement des produits

Explique les détails des stratégies opérationnelles clés en mettant l’accent sur les stratégies de R&D, la structure de l’entreprise, les stratégies de localisation, les capacités de production et les performances financières de diverses entreprises.

Analyse détaillée des revenus du marché sur la période de prévision.

Examiner diverses perspectives du marché à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter, PEST & SWOT Analysis.

Étude sur les segments qui devraient dominer le marché.

Étude sur l’analyse régionale qui devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie ou l’Océanie [Australie et Nouvelle-Zélande]