Dernières tendances, croissance, demande et portée future du marché des aliments pour animaux d’ici 2027

DBMR Market Research a publié un nouveau rapport de recherche, Animal Feed Market , qui devrait afficher une croissance considérable dans les années à venir. Les experts ont également analysé les tendances en cours dans l’alimentation animale et les opportunités de croissance dans l’industrie. Le rapport d’étude de marché sur les aliments pour animaux fournit un paysage concurrentiel de l’industrie. Le rapport transmet les détails résultant de l’analyse du marché ciblé (par région, par pays).

Analyse et perspectives du marché : marché mondial des aliments pour animaux

Le marché des aliments pour animaux devrait gagner avec une croissance stagnante du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC stable de 4,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 193 265,48 millions USD d’ici 2027 contre 140 744,17 millions USD en 2019. La modernisation et la croissance des secteurs de l’aquaculture et de l’alimentation du bétail et la demande croissante de viande comestible sont les moteurs de la croissance du marché.

L’alimentation animale est considérée comme l’aliment nutritif avec des niveaux élevés de protéines, de minéraux et de vitamines donnés aux animaux d’élevage, d’élevage et aquatiques. Il est principalement consommé par les animaux domestiques dans l’élevage sous forme de fourrage, de foin, d’ensilage, d’aliments granulés, d’oléagineux, de graines germées, de fourrage, entre autres. L’alimentation animale est une composante importante de l’élevage et elle varie en fonction de l’élevage d’animaux destinés à la production de viande, d’œufs ou de lait.

Analyse concurrentielle : marché mondial des aliments pour animaux

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Cargill, Incorporated, BASF SE, DuPont, Archer Daniels Midland Company, Evonik Industries AG, Solvay, Kemin Industries, Inc., Alltech, DSM, Nutreco (une filiale de SHV Holdings NV), Tyson Foods , Inc., AJINOMOTO CO., INC., George Weston Foods Limited, AMBOS Stockfeeds, AUSTRALIAN PREMIUM FEEDS, Chr. Hansen Holding A/S, INVIVO, Charoen Pokphand Group, New Hope Group, Guangdong Haid Group Co., Ltd. entre autres acteurs en Asie-Pacifique. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Recherche clé :

Chez DBMR, les principales sources d’études de marché prises en compte lors de la préparation d’un rapport de recherche sont le PDG, le vice-président, le directeur marketing, le directeur de l’innovation technologique et les principaux dirigeants des entreprises suivis par leurs sous-traitants-prestataires de services. Nous interrogeons toutes les principales sources pour collecter et certifier des informations qualitatives et quantitatives et pour déterminer les perspectives.

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluer les partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos informations aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché des aliments pour animaux :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2021 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement les plus encourageants pour la vitrine du mouvement de l’alimentation animale par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de l’alimentation animale en 2021 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui confrontent et développent le marché des aliments pour animaux?

Enfin, tous les aspects du marché mondial des aliments pour animaux sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché de l’alimentation animale

Concurrence sur le marché par les fabricants

Part de marché de la production par régions

Consommation par régions

Production, revenus, tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des aliments pour animaux par applications

Profils d’entreprises et chiffres clés du secteur de l’alimentation animale

Analyse des coûts de fabrication des aliments pour animaux

Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Dynamique du marché

Prévisions du marché mondial des aliments pour animaux

Résultats de la recherche et conclusion

Méthodologie et source de données

