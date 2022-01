Dernières Recherches Et Développements Sur Le Marché Des Cartons Pliants d’ici 2029 | Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft mbH, Mondi, International Paper., Lean Pack., CartonHub, ITC Limited, METSÄ BOARD

Ce rapport sur le marché des cartons pliants fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans les réglementations du marché, l’analyse de la croissance stratégique du marché, la taille du marché, les croissances du marché par catégorie, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des cartons pliants, contactez Data Bridge Étude de marché pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

L’utilisation croissante des cartons pliants dans un grand nombre d’applications, l’augmentation de la population ainsi que l’augmentation du revenu disponible de la population, la sensibilisation accrue de la population aux avantages des emballages respectueux de l’environnement sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance du marché des cartons pliants au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la croissance de l’industrie des soins personnels à travers le monde ainsi que l’innovation croissante du produit qui stimulera davantage diverses opportunités qui mèneront à la croissance du marché des cartons pliants au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché du carton plat pliable présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft mbH, Mondi, International Paper., Lean Pack., CartonHub, ITC Limited, METSÄ BOARD, Antalis, Box-Board Products, Inc., Hangzhou Gerson Paper Co., Ltd, Stora Enso, Nippon Paper Industries Co., Ltd., Iggesund Paperboard, Sappi, Kotkamills Oy, Beloit Box Board Company

Par matériau (à base de pâte, produit chimique blanchi, papier récupéré, revêtement, autres matériaux), application (emballage haut de gamme et général, soins de santé, cosmétiques, cartes de vœux, transport, autres applications)

