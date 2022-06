Dernières nouvelles du marché du financement automobile, opportunités de croissance, développements et prévisions régionales jusqu’en 2022-2030

United State-Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché du financement automobile . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché du financement automobile .

La taille du marché mondial du financement automobile était de 241,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du financement automobile devrait atteindre 461,5 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1116

Le financement automobile est le processus consistant à fournir des fonds aux clients pour acheter des voitures. Ces services sont généralement proposés par des sociétés de financement ou des constructeurs automobiles spécialisés. Lorsqu’une banque ou une autre institution financière offre un financement automobile, cela permet à l’acheteur de payer le vendeur même s’il n’a pas d’argent en caisse ou en banque. En termes simples, le financement automobile permet à l’acheteur d’acheter une voiture en empruntant de l’argent pour payer le vendeur.

Analyse d’impact

de la COVID-19 La pandémie de COVID-19 a considérablement stoppé la croissance du secteur automobile alors que divers acteurs de l’industrie ont assisté à une forte baisse de la demande de véhicules. De plus, les constructeurs automobiles ont également réduit leurs opérations afin de réduire les pertes supplémentaires. Ainsi, cela a également affecté le marché du financement automobile.

Analyse régionale

En raison de la concentration croissante d’entreprises offrant des services financiers automobiles, l’Europe continue de détenir une part importante du marché mondial des prêts automobiles. Le marché du financement automobile en Asie-Pacifique enregistrera également une croissance significative. La croissance de ce marché régional est attribuée aux initiatives gouvernementales croissantes visant à maintenir l’intérêt des consommateurs et à favoriser la croissance du secteur automobile. De plus, le nombre croissant de concessionnaires automobiles et de détaillants de voitures d’occasion profitera également au marché du financement automobile au cours de la période d’étude.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1116

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial du financement automobile est principalement tiré par les progrès technologiques croissants. En outre, d’autres facteurs tels que la croissance des investissements dans les véhicules autonomes et l’augmentation des options de financement des concessionnaires, des banques et des coopératives de crédit stimuleront la croissance du marché mondial du financement automobile au cours de la période d’étude.

La gamme croissante de services de taxi rentables et de remises et de baux avantageux profitera également au marché du financement automobile au cours de la période d’analyse. Le marché pourrait également connaître des opportunités de croissance au cours de la période de prévision en raison de la gamme croissante d’activités de R&D.

Les véhicules autonomes gagnent en popularité en raison de la sécurité et de la commodité qu’ils offrent. En conséquence, le marché du financement automobile se développera inévitablement. En dehors de cela, la croissance du revenu disponible des consommateurs et la demande croissante de véhicules de luxe profiteront à l’ensemble du marché du financement automobile au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Toyota Motor Credit

• Ford Motor Credit

• BNP Paribas

• HSBC

• Capital One

• Ally Financial

• Standard Bank

• Hitachi Capital Asia Pacific

• Fiat Finance

• Suzuki Finance

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du financement automobile se concentre sur le fournisseur de services, l’objectif, le type de financement, l’application, le service et la région.

Par fournisseur de services

• FEO

• Banques

• Autres institutions financières

Par objet

• Prêt

• Location

• Autres

Par type de financement

• Direct

• Indirect

Par application

• Usage commercial

• Usage résidentiel

• Autres

Par type de service

• Véhicules d’occasion

• Véhicules neufs

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1116

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1116

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/