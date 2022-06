Dernières nouvelles du marché des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie, stratégie, revenus, opportunités, aperçu du segment d’activité et tendances clés 2022-2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les principales stratégies gagnantes pour le marché des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie . Meilleurs experts en la matière, chercheurs, et des professionnels des études de marché ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes utilisent une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie .

Le marché mondial des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie était de 1,10 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie devrait atteindre 4,5 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1% pendant la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché L’

innovation sur le marché des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie stimulera principalement la croissance du marché. Par exemple, l’introduction de kits de repas personnalisés et la disponibilité d’un large éventail d’épiceries en ligne contribueront à la croissance du marché. Marley Spoon, par exemple, a lancé un bezzie en octobre 2021. Les clients peuvent personnaliser leurs commandes pour leurs compagnons animaux en s’abonnant aux marques de kits de repas de l’entreprise. Chaque programme est adapté à leur âge, leur poids et leur niveau d’activité. HelloFresh a également annoncé le dévoilement de son épicerie en ligne où les clients peuvent acheter des produits supplémentaires. Cette plate-forme permet aux utilisateurs d’obtenir des produits alimentaires pour des repas rapides via les services d’épicerie en ligne de HelloFresh.

Les avantages des services de livraison en kit, tels que les services de livraison à domicile et la présence de kits de repas prêts à manger et prêts à cuisiner, réduisent le temps des utilisateurs. Ainsi, ces avantages alimenteront la croissance du marché des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie.

Analyse d’impact

du COVID-19 L’épidémie mondiale de COVID-19 a augmenté la demande du marché pour de tels kits, en particulier pour les services de livraison de nourriture. Principalement, des pays comme les États-Unis, l’Inde, le Brésil et le Royaume-Uni ont connu une augmentation significative des populations d’animaux domestiques, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de services de livraison de kits de repas.

Suite à l’épidémie, il y a eu une augmentation significative des achats de fournitures pour animaux de compagnie en ligne. En 2020, le marché a mis davantage l’accent sur l’expédition de repas dans le monde via leurs plateformes en ligne, ce qui fait avancer le marché.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie en termes de revenus. Une augmentation de l’adoption de chiens et de chats aux États-Unis, ainsi qu’une augmentation des dépenses alimentaires, devraient stimuler la demande du marché. Selon l’étude des enquêtes sur les dépenses de consommation du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, la consommation alimentaire a bondi de 18 % aux États-Unis en 2020. De plus, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC élevé en raison d’une augmentation du nombre d’animaux de compagnie. communauté dans des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde, etc. De plus, l’augmentation du revenu disponible permet aux consommateurs d’investir davantage dans l’alimentation, y compris les services de livraison de nourriture en ligne. Ainsi, cela fera avancer le marché des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie.

Concurrents sur le marché

• Boîte de noyer cendré

• Kabo Lab

• Lucky Dog Cuisine Inc.

• Lyka

• NomNomNow Inc.

• Ollie Pets Inc.

• PetPlate

• Spot et Tango

• Tailsco Ltd

• The Farmer’s Dog, Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des services de livraison de kits de repas pour animaux de compagnie se concentre sur les animaux de compagnie, les aliments, le type d’abonnement et la région.

Par type d’animal

• Chiens

• Chats

Par type d’aliment

• Sec {croquettes}

• Humide

Par type d’abonnement

• Surmatelas

• Complet

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

