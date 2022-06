Dernières nouvelles du marché des plateformes bancaires numériques, aperçu avec analyse détaillée, paysages concurrentiels, prévisions jusqu’en 2022-2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des plateformes bancaires numériques . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des plateformes bancaires numériques .

Le marché mondial des plateformes bancaires numériques s’élevait à 3,8 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des plateformes bancaires numériques devrait atteindre 10,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2030.

Digital Banking Platform est une plateforme largement reconnue adoptée par les banques et les institutions financières pour automatiser et gérer toutes leurs interactions avec les clients numériques. Ces plateformes améliorent l’expérience des consommateurs et contribuent à proposer des biens et services numériques innovants. Il réduit également les coûts et améliore la commodité des consommateurs.

Facteurs influençant le marché

L’utilisation croissante d’appareils intelligents, tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les ordinateurs, stimulera principalement la croissance du marché. Le mode de paiement est devenu plus convivial. De plus, l’adoption croissante de la technologie dans les banques et les institutions financières fera progresser le marché mondial des plateformes bancaires numériques au cours de la période d’étude.

Les banques se tournent rapidement vers les écosystèmes numériques en utilisant des solutions rapidement déployables et personnalisées. Les sites Web et applications bancaires mobiles interactifs contribuent à fidéliser les clients en améliorant le service à la clientèle. Ainsi, ces facteurs susmentionnés alimenteront la croissance du marché des plateformes bancaires numériques au cours de la période d’analyse.

D’un autre côté, le développement lent dans les pays sous-développés peut limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses banques et institutions financières ont commencé à proposer à leurs clients de nouveaux outils numériques pour lutter contre la menace de l’épidémie. La plate-forme bancaire numérique est devenue plus courante après le début de la pandémie, obligeant les institutions et les personnes à adopter des méthodes numériques et à se passer d’argent liquide. Diverses banques et sociétés Fintech ont développé des tactiques bancaires attrayantes pour encourager les consommateurs et les PME à utiliser les plateformes bancaires numériques. En conséquence, il a ouvert diverses portes d’opportunités pour la croissance du marché des plateformes bancaires numériques.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché des plateformes bancaires numériques. Cela est dû à l’adoption précoce des nouvelles technologies dans l’industrie. En outre, la numérisation rapide dans la région devrait accélérer la croissance du marché des plateformes bancaires numériques.

En dehors de cela, le marché des plateformes bancaires numériques en Asie-Pacifique enregistrera également un taux de croissance énorme. La croissance de ce marché régional est attribuée à l’essor des infrastructures informatiques et aux lourds investissements des acteurs privés et publics de la région. De plus, le nombre d’utilisateurs de services bancaires numériques augmente fortement dans des pays comme la Chine et l’Inde. En conséquence, il offrira une multitude d’opportunités pour le marché des plateformes bancaires numériques au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

• Appway AG (Suisse)

• CREALOGIX Holding AG (Suisse),

• EdgeVerve Systems Limited (Inde)

• Fiserv, Inc. (États-Unis)

• TCS (Inde)

• Technics (États-Unis)

• Worldline (France)

• Autres Joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des plateformes bancaires numériques se concentre sur le produit, le déploiement, l’application et la région.

Type de produit

• Banque de détail

• Banque d’entreprise

• Banque d’investissement

• Autres

Par déploiement

• Cloud

• Sur site

Par application

• Conseils sur mesure • Assistance en

temps réel

• Ventes numériques

• Informations financières

• Autonomisation du front office

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

