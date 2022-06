Dernières nouvelles du marché des microbiens agricoles, technologies de stimulation, analyse de la croissance de l’industrie, état de la demande, tendances de l’industrie jusqu’en 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des microbiens agricoles . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Microbiens agricoles .

La taille du marché mondial des microbiens agricoles était de 8,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des microbiens agricoles devrait atteindre 11,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les micro-organismes utilisés en agriculture améliorent la productivité des cultures et la qualité des rendements. Ces micro-organismes sont spécifiquement considérés comme microbiens agricoles. Les microbes de l’agriculture jouent des rôles spécifiques, ce qui les rend adaptés à une large gamme de cultures. Les micro-organismes agricoles sont des organismes naturels tels que les bactéries qui fournissent des nutriments comme le phosphore et l’azote aux plantes.

Facteurs influençant le marché

Le besoin croissant de nourrir une population mondiale en constante augmentation, combiné à la demande croissante de pratiques agricoles durables et aux préoccupations du public concernant la sécurité environnementale, est l’une des forces motrices du marché agricole et microbien.

De plus, le déclin des terres pour les pratiques agricoles stimulera également la demande du marché des microbes agricoles au cours de la période d’étude. En outre, la découverte d’alternatives biologiques pour stimuler la production environnementale tout en réduisant la pression environnementale contribuera également à la croissance du marché des microbes agricoles.

La prise de conscience croissante de l’importance des microbes agricoles, principalement pour les pratiques de lutte antiparasitaire, fera avancer le marché des microbes agricoles. En plus de cela, la demande croissante des consommateurs pour les aliments biologiques et l’utilisation croissante de l’agriculture biologique profiteront au marché des microbes agricoles au cours de la période d’étude.

Les produits coûteux et contrefaits peuvent limiter la croissance du marché des microbes agricoles au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact de la COVID-19

La demande de pratiques agricoles efficaces a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 pour augmenter le rendement des cultures. En outre, la demande alimentaire a augmenté brusquement après l’épidémie de COVID-19, qui a créé un fardeau considérable sur l’ensemble du secteur agricole. Ainsi, il avait été opportuniste pour le marché des microbes agricoles.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché des microbes agricoles, en raison de la croissance rapide du secteur de l’agriculture biologique. En outre, les conversions agricoles du traditionnel au biologique et la recherche augmenteront la demande de microbes agricoles efficaces au cours de la période d’étude. Le marché des microbes agricoles peut également connaître des opportunités de croissance substantielles en raison de la prise de conscience croissante des avantages environnementaux des solutions microbiennes.

Concurrents sur le marché

• Bayer CropScience

• Sumitomo Chemicals Company Ltd.

• Monsanto Company

• Corteva

• Syngenta AG

• Certis USA LLC

• Marrone Bio Innovations

• CHR. Hansen Holdings

• Isagro SpA

• UPL Corporation

• Verdesian Life Sciences LLC

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des microbiens agricoles se concentre sur le type, le type de culture, la fonction, l’application, la formulation et la région.

Sur la base du type

• Bactérie ((Bacillus spp, Rhizobium spp, Enterobacteriaceae, Pasteuria et Streptomyces)

• Champignons (Trichoderma spp, champignons mycorhiziens et autres dont Penicillium, Aspergillus et Lecanicillium)

• Virus

• Protozoaires

Sur la base de la culture type

• Céréales et céréales

• Oléagineux et légumineuses

• Fruits et légumes

• Autres types de cultures (gazons, plantes ornementales, cultures de plantation et fourrages)

Sur la base de la fonction

• Amendements du sol (biofertilisants et biostimulants)

• Protection des cultures

Sur la base du mode d’application

• Pulvérisation foliaire

• Traitement du sol • Traitement des

semences

• Autres modes d’application

Sur la base de la formulation

• Sec (granulés secs, granulés dispersibles dans l’eau et poudres mouillables)

• Liquide (concentrés émulsifiables, concentrés en suspension, et concentrés liquides solubles)

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

