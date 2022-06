Dernières nouvelles du marché des médicaments contre l’acné, étude de croissance, tendances futures, demandes et données des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des médicaments contre l’acné . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des médicaments contre l’acné .

La taille du marché mondial des médicaments contre l’acné était de 2,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des médicaments contre l’acné devrait atteindre 6,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les médicaments contre l’acné sont utilisés pour traiter les problèmes d’acné. Les médicaments contre l’acné les plus populaires sont le peroxyde de benzoyle, l’acide azélaïque et l’acide salicylique. Les produits pharmaceutiques contre l’acné sont des thérapies qui sont appliquées directement sur la peau exposée ou endommagée. L’acné est une affection cutanée importante qui cause fréquemment des problèmes psychologiques et émotionnels.

Facteurs influençant le marché L’

augmentation des cas de problèmes de peau et les modes de vie malsains des gens alimenteront la croissance du marché mondial des médicaments contre l’acné au cours de la période de prévision. En outre, la croissance du revenu disponible et un nombre croissant de déjeuners de médicaments efficaces contre l’acné contribueront également à la croissance du marché.

Les préoccupations croissantes concernant l’apparence physique des consommateurs devraient développer la croissance du marché des médicaments contre l’acné. En raison de l’évolution des modes de vie et de la forte prévalence chez les adolescents, la demande de drogue a eu tendance à augmenter. De plus, l’augmentation des niveaux de pollution et les problèmes de peau associés augmenteront également la demande de médicaments contre l’acné pendant la période d’étude.

Au contraire, les effets secondaires associés aux remèdes contre l’acné peuvent limiter la croissance du marché.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial des médicaments contre l’acné, en raison de l’augmentation rapide des cas d’acné dans la région. Une étude de l’American Association of Dermatology indique que près de 50 millions de personnes souffraient d’acné en 2020. De plus, plus de 4% de la population australienne souffrait de l’acné à long terme. En outre, la sensibilisation croissante aux thérapies efficaces contre l’acné contribuera à la croissance du marché des médicaments contre l’acné au cours de la période de prévision.

Le marché des médicaments contre l’acné en Asie-Pacifique enregistrera également une croissance potentielle en raison de la demande croissante de traitements contre l’acné. En outre, l’augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux thérapies avancées soutiendront le développement du marché.

Analyse d’impact COVID-19

La demande de médicaments contre l’acné a diminué en raison des fréquentes visites chez le médecin. Presque tous les organismes de santé ont commencé à se concentrer sur l’offre d’un traitement adéquat aux patients touchés par le COVID-19. De plus, la menace du virus a empêché tout le monde de se rendre dans les cliniques. En conséquence, cela a affecté la croissance du marché des médicaments contre l’acné.

Concurrents sur le marché

• Sun Pharmaceuticals Industries Limited

• Johnson & Johnson

• Almirall SA.

• Teva Pharmaceuticals Industries Limited

• Valeant Pharmaceuticals Industries Limited

• Glaxo SmithKline Plc

• Mylan NV

• Mayne Pharma Group Limited

• Nestle SA

• Bausch Health Companies Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des médicaments contre l’acné se concentre sur la classe thérapeutique, la formulation, le type, le type d’acné, le canal de distribution et la région.

Par classe thérapeutique

• Rétinoïde

o Rétinoïde topique et rétinoïde combiné

o Rétinoïde oral (isotrétinoïne)

• Antibiotique

• Antibiotique topique et antibiotique combiné

o Antibiotiques oraux

o Acide salicylique

o Peroxyde de benzoyle

• Autres médicaments

Par formulation

• Médicament topique

• Médicament oral

par type

• Médicament sur ordonnance

• Médicaments en vente libre

Par type d’acné

• Acné non inflammatoire • Acné

inflammatoire

Par canal de distribution

• Magasin de détail

• Pharmacie et droguerie

• Commerce électronique

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

