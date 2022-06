Dernières nouvelles du marché de la médecine sportive, aperçu avec analyse détaillée, paysages concurrentiels, prévisions jusqu’en 2022-2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de la médecine du sport . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de la médecine du sport .

La taille du marché mondial de la médecine sportive était de 6,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la médecine sportive devrait atteindre 10,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 30.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1127

La médecine du sport englobe le traitement, la forme physique et la prévention des blessures causées par l’exercice et le sport. La médecine du sport vise à offrir des soins médicaux efficaces aux athlètes et aux autres professionnels du sport. Les professionnels de la santé spécialisés en médecine du sport ont suivi une formation spécialisée pour soigner les athlètes et aider les athlètes blessés à retrouver leurs fonctions afin qu’ils puissent retourner sur le terrain le plus rapidement possible.

Facteurs influençant le marché

L’augmentation des cas de blessures liées au sport alimentera la croissance du marché mondial de la médecine sportive. En outre, les initiatives croissantes des organismes gouvernementaux visant à offrir des services médicaux efficaces aux athlètes stimuleront également la croissance du marché mondial de la médecine sportive au cours de la période de prévision. Les programmes parrainés par le gouvernement en médecine du sport augmentent la participation des athlètes partout dans le monde. De plus, une augmentation de la demande de procédures peu invasives soutient l’expansion du marché.

Les déchirures et les fractures des ligaments surviennent souvent chez les sportifs. L’intérêt croissant pour les activités sportives contribuera à la croissance du marché. En dehors de cela, la sensibilisation croissante liée au traitement efficace d’une blessure sportive accélérera la croissance du marché. De plus, les avancées technologiques croissantes dans le domaine médical offriront de nombreuses opportunités de croissance du marché.

Analyse d’impact du COVID-19

Le marché de la médecine du sport a connu une baisse drastique de ses revenus. La croissance du marché est attribuée à la baisse soudaine du nombre d’activités sportives. Les restrictions imposées par le gouvernement ont interrompu les activités sportives et presque tous les centres ont fermé leurs portes. Ainsi, cela a affecté la demande de médecine sportive. De plus, le virus COVID-19 représente une menace importante pour la vie, ce qui interdit aux gens de se rendre dans les lieux publics. Ainsi, cela a finalement diminué la demande de médecine sportive.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1127

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la médecine sportive. La croissance du marché est attribuée à l’intérêt croissant des jeunes pour les activités sportives. De plus, les investissements croissants des organismes gouvernementaux et des entreprises privées dans ce secteur profiteront au marché de la médecine sportive au cours de la période d’étude. En dehors de cela, la présence d’une infrastructure de soins de santé bien développée et la disponibilité de dispositifs médicaux technologiquement sophistiqués alimenteront la croissance du marché de la médecine sportive de cette région au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

• Breg, Inc.

• Smith & Nephew Plc

• Stryker Corporation

• Johnson & Johnson

• Arthrex, Inc.

• Conmed Corporation

• Zimmer Biomet Holdings, Inc.

• Mueller Sports Medicine, Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la médecine sportive se concentre sur le produit, l’application, l’utilisateur final et la région.

Par produit

• Produits de reconstruction corporelle

o Produits de réparation de fractures et de ligaments

o Dispositifs d’arthroscopie

o Implants

o Dispositifs prothétiques

o Produits orthobiologiques

• Produits de soutien et de récupération du corps

o Bretelles et supports

o Vêtements de compression

• Équipement de physiothérapie

o Thérapie thermique

o Électrostimulation

• Autres thérapies

o Thérapie par ultrasons

o Thérapie au laser

• Accessoires

par application

• Blessures au genou

• Blessures à l’épaule • Blessures au

pied et à la cheville

• Blessures au coude et au poignet

• Blessures au dos et à la colonne vertébrale

• Blessures à la hanche et à l’aine

• Autres blessures

par utilisateur final

• Hôpitaux

• Centres de chirurgie ambulatoire

• Centres et cliniques de physiothérapie

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1127

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1127

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/