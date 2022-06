Dernières mises à jour du marché des biostimulants à base d’acides aminés, demandes futures, statistiques commerciales 2029

Le marché devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 3 217 320,81 milliers de dollars d’ici 2029 à partir de 1 255 928,51 milliers USD en 2021. Demande croissante de boissons non alcoolisées, y compris les jus de fruits et les boissons énergisantes, entraînant ainsi la croissance du marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés.

Amino acid based biostimulants comprise many biological materials, microorganisms, and compounds specifically added to crops, seeds, or soil to improve plant energy, increase crop yields, and minimize plant pressure. These are nutrient additives to enhance plant growth and production. Biostimulants can even be utilized to substitute for insecticides and pesticides to boost agricultural products’ nutritional value and others.

La croissance des activités stratégiques des principaux acteurs du marché pour améliorer la sensibilisation aux biostimulants à base d’acides aminés stimule la croissance du marché du marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés

Le marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des biostimulants à base d’acides aminés

Le paysage concurrentiel du marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés sont OMEX, Agrinos, Valagro SpA, Biolchim SPA, Isagro, Italpollina SpA, Haifa Group, Novozymes, ATLÁNTICA AGRICOLA, Biostadt India Limited, Trade Corporation International, MICROMIX, Syngenta, Bayer AG, UPL, SICIT Group SpA, Humintech, Brandt, Inc. et GNP AGROSCIENCES PVT. LTD, entre autres.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés et taille du marché

Le marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés est segmenté en six segments notables basés sur le type de culture, la méthode d’application, la forme, l’origine, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de culture, le marché mondial des biostimulants est segmenté en fruits et légumes, céréales et céréales, gazon et plantes ornementales, oléagineux et légumineuses et autres cultures. En 2022, le segment des fruits et légumes devrait dominer le marché en raison de la forte production mondiale de fruits et légumes. Les agriculteurs se concentrent sur la production de fruits et légumes variés pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs. Ainsi, un rendement élevé en fruits et légumes nécessite de nombreux biostimulants pour une productivité excédentaire, ce qui alimente la demande de ce segment.

Sur la base de la méthode d’application, le marché mondial des biostimulants est segmenté en traitement foliaire, traitement du sol et traitement des semences. En 2022, le segment du traitement foliaire devrait dominer le marché car il est hautement préféré par les agriculteurs en raison de ses avantages, notamment que les parties foliaires de la plante l’absorbent facilement, et il montrera l’effet immédiat sur les parties affectées.

Sur la base de la forme, le marché mondial des biostimulants est segmenté en liquide et sec. En 2022, le liquide devrait dominer le marché car il est facilement absorbé dans le sol pour fournir un bon système racinaire, de meilleures tiges et un développement foliaire pour rendre la culture plus capable de stress abiotique. Le biostimulant liquide peut être appliqué sur les plantes sans aucun traitement préalable avec un solvant.

Basé sur l’origine, le marché mondial des biostimulants est segmenté en naturel et synthétique. En 2022, le segment naturel devrait dominer le marché en raison de son effet nocif minimal sur l’écosystème. Il est constitué de ressources naturelles, notamment d’algues et d’autres matières végétales ; les biostimulants naturels maintiennent la fertilité du sol et préviennent l’érosion.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des biostimulants est segmenté en agriculteurs, industries connexes et instituts de recherche. En 2022, le segment des agriculteurs devrait dominer le marché en raison des biostimulants utilisés en plus grande quantité par les agriculteurs pour augmenter le rendement et la croissance des cultures afin de répondre à la demande de produits biologiques des consommateurs. Les agriculteurs préfèrent les biostimulants en raison de leurs avantages pour l’agriculture biologique, et leur utilisation est sûre car ils ne contamineront pas l’écosystème.

Basé sur le canal de distribution, le marché mondial des biostimulants est segmenté en direct et indirect. En 2022, le segment direct devrait dominer le marché car l’agriculture à grande échelle et les industries connexes ont besoin d’une grande quantité de produits stimulants, elles se coordonnent donc avec les entreprises de fabrication de biostimulants, qui prennent une part plus élevée.

Couverture régionale :

La couverture régionale du marché est mentionnée dans le rapport, se concentrant principalement sur les régions :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Région Asie et Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’Europe 

Une évaluation de l’attractivité du marché au regard de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des biostimulants à base d’acides aminés. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces présentes à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

